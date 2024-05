Classement des meilleures armes méta de Gray Zone Warfare

Gray Zone Warfare dispose d’un arsenal important d’armes entièrement personnalisables. Voici une liste des meilleures armes dans GZW, incluant des fusils sniper, mitraillettes, fusils d’Assaut et plus encore.

Gray Zone Warfare est un shooter tactique réaliste qui mettra vos compétences de survie à rude épreuve. Pour réussir dans ce jeu, vous aurez besoin des meilleures armes pour vous défendre des périls de l’île deLamang.

Voici donc les meilleures armes méta dans Gray Zone Warfare, avec classement.

Les armes de Gray Zone Warfare les mieux classées

Les armes de Gray Zone Warfare les mieux classées ci-dessous font partie de la méta actuelle et sont classées de la meilleure à la pire en raison de leur facilité d’utilisation, puissance ou disponibilité.

M4A1

AK-47

Mosin 700 Sniper Rifle

Sa vz. 61 Skorpion

Remington Model 870

AK-74M

Mosin

SKS

CQ A1

Mossberg 590

5. Remington Model 870 : le meilleur fusil à pompe de Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES Le M870 éliminera rapidement tout ennemi à courte portée.

Type d’arme : Fusil à pompe

: Fusil à pompe Cadence de tir : 300 tr/min

: 300 tr/min Modèle de recul : Vertical – Lourd

: Vertical – Lourd Poids : 3,6 kg/chargé avec accessoires de base.

Le Remington Model 870 est une arme classique dans Gray Zone Warfare et le meilleur fusil à courte portée que vous puissiez trouver.

Vous pouvez l’acheter chez Gunny et même le personnaliser pour en faire une version raccourcie Mais comme plusieurs ennemis de bas niveau lâchent des versions entièrement personnalisées de ce puissant fusil à pompe, vous n’aurez pas à vous soucier de trouver de meilleurs accessoires au début.

Cette arme est une favorite des joueurs qui aiment les confrontations rapprochées. Cependant, le recul est un peu difficile à contrôler et les munitions posent également problème. Vous devriez aussi prendre en compte le fait que cette arme pèse beaucoup plus que les autres.

4. Sa vz. 61 Skorpion : le meilleur pistolet/mitraillette de Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES La poignée du Sa vz. 61 Skorpion peut être détachée pour le transformer en un puissant pistolet.

Type d’arme : Mitraillette/Full Auto

: Mitraillette/Full Auto Cadence de tir : 870 tr/min

: 870 tr/min Modèle de recul : Horizontal – Modéré

: Horizontal – Modéré Poids : 1,3 kg (2,9 lb) avec chargeur plein/accessoires de base.

La Sa vz. 61 Skorpion est une mitraillette rapide et fiable dans Gray Zone Warfare. Vous pouvez l’utiliser comme arme secondaire sans accessoires ou comme arme principale avec tout son équipement. Mortel à courte et moyenne portée, ce pistolet présente un fort recul et une dispersion des balles, mais si vous apprenez à le maîtriser, il a de nombreux points forts.

Cependant, vous devrez débloquer le niveau 2 du vendeur Artisan avant de pouvoir personnaliser cette arme en un puissant pistolet secondaire, car vous aurez besoin d’accessoires de niveau 2 et de garde-mains pour la convertir en taille plus petite.

Il est polyvalent, léger et possède un emplacement de munitions équivalent à un pistolet même si vous l’utilisez comme arme principale. Cela signifie plus de cartouches et de recharges avant de manquer de munitions et de devoir vous réapprovisionner. La plupart des ennemis portent cette arme, vous ne manquerez donc pas de celle-ci ni de ses munitions.

3. Mosin M700 : le meilleur fusil de précision de Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES Le fusil de précision M 700 peut facilement abattre des joueurs ou des PNJ fortement armurés d’un seul coup.

Type d’arme : Fusil à verrou

: Fusil à verrou Cadence de tir : 20 tr/min

: 20 tr/min Modèle de recul : Vertical – Modéré

: Vertical – Modéré Poids : 6,6 kg avec chargeur plein/accessoires de base.

Le Mosin M 700 est le meilleur fusil de précision que vous pouvez débloquer dans Gray Zone Warfare. Sa fiabilité et la fiabilité de sa trajectoire en font l’un des favoris des joueurs Sniper.

Le M700 est une force avec laquelle il faut compter et si vous l’utilisez pour abattre en toute sécurité des ennemis PvE à distance ou des joueurs, c’est un kill garanti. Équipé du silencieux 762-SD, et du viseur Recon M700 Viper 5×32, ils ne vous verront jamais venir.

Vous devrez débloquer le vendeur Banshee pour mettre la main dessus, ce qui se fait en complétant Invaders from Afar, une mission relativement difficile.

2. AK-47 : le meilleur fusil d’assaut de Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES L’AK-47 est mortel à n’importe quelle portée mais nécessite des compétences pour être utilisé correctement.

Type d’arme : Fusil Auto / Single-Auto

: Fusil Auto / Single-Auto Cadence de tir : 600 tr/min

: 600 tr/min Modèle de recul : Vertical – Modéré

: Vertical – Modéré Poids : 4,78 kg avec chargeur plein/accessoires de base.

L’AK-47 est l’une des meilleures armes dans Gray Zone Warfare, et vous pouvez la trouver presque partout sur la carte, car la plupart des ennemis PvE la portent avec eux. Mortelle à courte, moyenne et longue portée, ce fusil est réputé pour sa fiabilité, et aussi pour sa capacité de perforation.

Deux coups dans le corps ou un dans la tête (casque ou non) font généralement l’affaire. En plus, les munitions peuvent être trouvées presque partout, vous ne serez donc jamais à court. En revanche, elle est bruyante et peu fiable contre certains ennemis qui portent de lourdes armures corporelles.

Équipez-la d’un chargeur PBS-01 que vous pouvez acheter chez Artisan au niveau 1, et d’une Lunette d’assaut Acog TA01NSN que vous pouvez trouver dans le magasin de Gunny. Sinon, consultez notre guide pour découvrir la meilleure classe de l’AK47 dans Gray Zone Warfare.

1. M4A1 : la meilleure arme de Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES Le M4A1 est votre meilleure option pour une arme de départ si vous cherchez la létalité et la précision.

Type d’arme : Fusil Auto/Single-Auto

: Fusil Auto/Single-Auto Cadence de tir : 800 tr/min

: 800 tr/min Modèle de recul : Vertical – Modéré

: Vertical – Modéré Poids : 3,51 kg avec chargeur plein/accessoires de base.

Le M4A1 est un fusil automatique classique qui excelle par sa polyvalence et représente une excellente option pour les joueurs débutants dans Gray Zone Warfare. Il permet l’ajout de plusieurs accessoires, incluant des porte-chargeurs, des réticules pour des distances courtes à moyennement, des baïonnettes et plus encore.

Il présente un modèle de recul convenable et est globalement mortel dans les mains d’un joueur expérimenté. Ainsi, si vous maîtrisez cette arme, vous n’aurez probablement besoin d’aucune autre pour survivre sur l’île de Lamang. Équipé de la Lunette d’assaut Acog TA01NSN et du silencieux ARC 1 que vous pouvez obtenir chez Gunny au niveau 2, vous serez imparable pour la plupart des sections PvE du jeu.

En fin de jeu, les divers accessoires que vous débloquez avec Gunny à partir du niveau 3 et au-delà transformeront cette arme en un fusil extrêmement puissant qui permet des éliminations à longue distance.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleures armes dans Gray Zone Warfare. Pour plus d’informations sur ce shooter tactique d’extraction, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.