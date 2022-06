Les meilleurs Fusils d’assaut sur Warzone | Top 5 classes

Le choix en termes de fusils d’assaut (AR) ne manque pas dans Warzone mais si vous n’êtes pas toujours certains de faire les bons, voici un petit guide sur les armes à privilégier dans le Battle Royale d’Activision.

L’une des raisons majeures de la popularité de Warzone est l’introduction de fonctionnalités uniques dans un battle royale comme celui-là. Entre le Goulag qui permet de retourner se battre sur Caldera ou les stations de ravitaillement pour acheter des killstreaks ou des classes personnalisées, les possibilités ne manquent pas pour que chaque partie soit unique.

Cependant devant tant de liberté, les joueurs ont parfois des difficultés pour faire le bon choix d’arme et les fusils d’assaut sont une catégorie particulièrement dominante dans le jeu. Proposant un avantage que ce soit à moyenne ou longue portée, les AR sont souvent le choix par défaut de nombreux joueurs.

Afin de vous aider à y voir plus clair, nous avons établi un classement des meilleures et des pires fusils d’assaut à utiliser dans Warzone.

Quel est le meilleur fusil d’assaut de Warzone ?

Le meilleur fusil d’assaut de Warzone est actuellement le NZ-41.

Avec son TTK incroyablement élevé et sa grande portée de dégâts, à l’aide de cette arme, vous pourrez accumuler facilement les éliminations sur Caldera et Rebirth Island en un rien de temps.

Les meilleurs fusils d’assaut dans Warzone

5. C58

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 18.5″

: Corps expéditionnaire 18.5″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

: Poignée Agent de terrain Munitions : Chargeur à tambour de 45 cartouches (Solo, Duo) / Chargeur STANAG de 55 cartouches (Trio, Squad)

Le C58 de Black Ops Cold War est un fusil d’assaut très puissant grâce notamment à sa faible cadence de tir et à ses dégâts élevés, qui lui permettent de déchiqueter l’armure et la santé de vos adversaires en un rien de temps.

Vous aurez peut-être au début quelques difficultés avec le recul de l’arme, mais après plusieurs parties vous saurez le maîtriser.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du C58 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

4. Vargo 52

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Corps expéditionnaire 18.6″

: Corps expéditionnaire 18.6″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Spetsnaz

: Poignée Spetsnaz Munitions : Chargeur Spetsnaz de 60 cartouches

Malgré plusieurs nerfs, le Vargo reste toujours un concurrent de poids parmi les meilleurs fusils d’assaut du jeu. Grâce à ses solides dégâts et sa grande précision, les joueurs qui recherchent un fusil d’assaut polyvalent voudront certainement utiliser cette arme.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Vargo 52 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

3. BAR

Bien que de nombreux pros et streamers préfèrent utiliser le STG44, les dégâts élevés et la précision du BAR en font toujours un excellent choix.

Même si cette arme est légèrement lourde, elle reste une arme relativement puissante à longue distance.

2. STG44

Lorsque le STG44 est sorti en tant qu’arme de Vanguard dans Warzone, personne ne pouvait imaginer qu’elle finirait par occuper une telle place dans le classement méta des meilleurs fusils d’assaut.

Grâce à sa nature équilibrée, mais efficace, le STG44 est une arme extrêmement puissante à toutes les distances sur le Battle Royale.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du STG44 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : LOR MK1 Rafale

: LOR MK1 Rafale Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : Orbweaver E Pack

: Orbweaver E Pack Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs de 50 cartouches de 6,5mm Sakura

: Chargeurs de 50 cartouches de 6,5mm Sakura Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Renfort

: Renfort Atout 2 : Chargé à bloc

Si le NZ-41 a été loué par de nombreux streamers et joueurs, ce fusil d’assaut a également très souvent été sous-estimé.

Cette arme a un potentiel de dégâts exceptionnel, une grande précision et un recul plus que gérable. Tous ces éléments font donc de ce fusil d’assaut, une excellente arme à moyenne et longue portée.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du NZ-41 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Et voilà pour le top 5 des meilleurs fusils d’assaut de Warzone. Si vous souhaitez maintenant découvrir quelles sont les meilleures armes toutes catégories confondues, dirigez-vous alors vers notre article dédié à ce sujet.