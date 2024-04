Ce fusil d’assaut oublié de MW2 surpasse les armes méta de Warzone

Dans la catégorie des fusils d’assaut de la saison 3 de Warzone, une option sous-estimée de MW2 se distingue nettement des choix populaires de par son TTK fulgurant.

La méta de Warzone est devenue encore plus intéressante lors de la saison 3, car de nombreuses armes de MW2 ont reçu un buff significatif pour les rendre viables. Plusieurs des options plus anciennes ont bénéficié de ce changement, mais aucune autant que le TR-76 Geist.

Ce fusil d’assaut commençait déjà à se faire remarquer vers la fin de la saison 2, mais la réduction de la fumée des armes et le buff de la stabilité en visée ont fait de lui une force redoutable tant sur Urzisktan que sur Rebirth Island, grâce à un TTK impressionnant.

L’expert de Call of Duty, WhosImmortal, partage cet avis dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où il analyse les TTK de tous les fusils d’assaut méta de Warzone. Il a découvert que seul le BP50 peut rivaliser avec son TTK à courte portée, mais le TR-76 Geist prend rapidement l’avantage une fois que vous atteignez les 15 à 25 mètres, capable d’abattre un ennemi complètement blindé en 650 à 700 ms. Il reste ensuite compétitif à moyenne portée, égalant et dans certains cas surpassant les statistiques d’armes populaires comme le RAM-7 et le STB 556.

Avec cela à l’esprit, le TR-76 Geist est le fusil d’assaut le plus efficace à courte et moyenne portée dans Warzone. Son TTK “incroyable” jusqu’à environ 35 mètres en fait le partenaire idéal pour une arme à longue portée, telle qu’une mitrailleuse ou un fusil de précision. Pour maximiser son TTK et débloquer son plein potentiel, découvrez notre meilleure classe du TR-76 Geist dans Warzone.

D’après notre expérience, le seul inconvénient de ce fusil d’assaut est qu’il perd un peu en efficacité lors des combats à longue distance. Si vous envisagez d’utiliser cette arme comme principale pour éliminer les ennemis, des options comme le BP50 ou le Holger 556 pourraient mieux correspondre à vos besoins.

Cependant, si vous cherchez quelque chose à associer à votre fusil de précision MORS ou votre Bruen Mk9, alors le TR-76 Geist est le choix parfait.