Les meilleurs Fusils à pompe sur Warzone | Top 5 classes

Si vous cherchez à éliminer rapidement vos adversaires dans des combats rapprochés sur Warzone, découvrez alors quels sont les meilleurs fusils à pompe que vous devez utiliser.

Les joueurs de Warzone disposant d’un arsenal d’armes très fourni qui est issu de Black Ops Cold War, Modern Warfare et Vanguard.

En raison de tous ces opus, il existe donc de nombreuses options pour les duels à courte distance. Et si différentes mitraillettes sont extrêmement populaires, les fusils à pompe restent toujours des options relativement puissantes et fiables.

De plus, étant donné le nombre de combats qui se déroulent dans des bâtiments dans Warzone, le fusil à pompe est l’arme parfaite pour se retrouver face à face avec les adversaires.

Advertisement

Alors afin de vous aider, nous avons rassemblé les cinq meilleurs fusils à pompe que vous devez utiliser dans Warzone.

Sommaire

Quel est le meilleur fusil à pompe de Warzone ?

Provenant pourtant de Moden Warfare, le JAK-12 est actuellement la meilleure option en ce qui concerne les fusils à pompe dans Warzone.

Cette arme possède une puissance de feu assez folle et vous permettra de marteler vos adversaires sans avoir besoin d’utiliser votre viseur.

5. Origin 12

Bouche : Étouffement

: Étouffement Canon : CFORGE TAC Empaleur

: CFORGE TAC Empaleur Laser : Laser 5 mW

: Laser 5 mW Munitions : Chargeur de 12 cartouches

: Chargeur de 12 cartouches Crosse : Pas de crosse

L’Origin 12 a pendant un temps dominé la méta de Warzone à courte portée en raison de son chargeur important et de ses dégâts solides.

Cependant, après quelques nerfs, ce fusil à pompe s’est éloigné des classes des joueurs bien qu’il soit toujours agréable et intéressant à utiliser.

Advertisement

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe de l’Origin 12 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

4. Fusil à pompe de combat

Bouche : Canon lisse A5

: Canon lisse A5 Canon : Scié

: Scié Lunette : Au choix

: Au choix Crosse : CGC 3M Ajustable

: CGC 3M Ajustable Accessoire canon : Crosse de pistolet SMLE

: Crosse de pistolet SMLE Chargeur : Chargeurs à tambour de 10 cartouches de calibre 16

: Chargeurs à tambour de 10 cartouches de calibre 16 Type de munitions : Balles Slug et chevrotine

: Balles Slug et chevrotine Poignée arrière : Poignée en tissu

: Poignée en tissu Atout : Vital

: Vital Atout 2 : Rapide

Le Fusil à pompe de combat inflige des dégâts qui sont absolument ridicules, ce qui vous permettra de dominer dans tous les espaces restreints du Battle Royale.

Que ce soit pour nettoyer les différents bâtiments de Caldera ou pour traverser Rebirth Island ou Bonne Fortune, le Fusil à pompe de combat est l’un des meilleurs fusils à pompe actuellement.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Fusil à pompe de combat dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Advertisement

3. Gallo SA12

Bouche : Choke de l’Agence

: Choke de l’Agence Canon : Lourd renforcé 21.4″

: Lourd renforcé 21.4″ Laser : Pointeur Ember

: Pointeur Ember Chargeur : Chargeur tubulaire 12 cartouches STANAG

Rappelant le SPAS-12 du jeu original Black Ops, le Gallo SA12 est une arme très puissante dans toutes les situations de combats rapprochés.

Cette arme est si puissante qu’elle a même été bannie des tournois de Warzone. Particulièrement efficace en solo, puisqu’il peut éliminer un joueur en seulement quelques balles, l’excellente portée du Gallo SA12 présente également une excellente option à travers Caldera.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Gallo SA12 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

2. Balayeuse

Bouche : Choke de l’agence

: Choke de l’agence Canon : Lourd renforcé 13.3″

: Lourd renforcé 13.3″ Laser : Viseur laser 5 MW SWAT

: Viseur laser 5 MW SWAT Munitions : Chargeur STANAG de 18 cartouches

: Chargeur STANAG de 18 cartouches Crosse : Crosse Marathon

Introduit dans la saison 1 de Black Ops Cold War, la Balayeuse est un fusil à pompe automatique qui est extrêmement mortel de près.

Advertisement

Cette arme vous permettra d’éliminer des équipes entières à bout portant, et grâce à la vitesse à laquelle elle expulse les balles, vous pourrez tirer plusieurs fois avant même que vos adversaires ne se rendent compte de ce qui se passe.

Faites cependant attention au temps de recharge de cette arme, car il est relativement lent.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe de la Balayeuse dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Bouche : Maraudeur FORGE TAC

: Maraudeur FORGE TAC Canon : ZLR J-3600 Torrent

: ZLR J-3600 Torrent Lunette : Laser 5 mW

: Laser 5 mW Accessoire canon : Poignée avant de mercenaire

: Poignée avant de mercenaire Munitions : Chargeurs de 8 cartouches de calibre 12

Bien que relativement impopulaire, le JAK-12 est une excellente arme pour éliminer des escouades complètes en un clin d’œil. Il présente l’une des plus grandes disparités avec un taux de sélection de 0,29 % pour un K/D élevé de 1,20 dans la saison 3.

Advertisement

Cela prouve que ce fusil à pompe est bien trop sous-estimé. Le JAK-12 agit de manière très similaire à la Balayeuse, mais il a l’avantage de se recharger beaucoup plus rapidement. De plus, il s’est avéré être l’arme à bout portant la plus rapide du moment dans Warzone.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du JAK-12 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Lire aussi – Les meilleurs Snipers sur Warzone | Top 5 classes

Et voilà pour le top 5 des meilleurs fusils à pompe de Warzone. Si vous souhaitez maintenant découvrir quelles sont les meilleures armes toutes catégories confondues, dirigez-vous alors vers notre article dédié à ce sujet.