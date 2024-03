Les meilleurs fusils d’assaut de Warzone : Classement de la Saison 2

Les fusils d’assaut sont souvent le choix préféré de nombreux joueurs en raison de leur impressionnante capacité de dégâts, de leur faible recul et de leur polyvalence. Nous avons donc compilé une liste des meilleurs AR à utiliser dans la Saison 2 de Warzone.

La mise à jour Rechargée de la Saison 2 est arrivée dans Warzone le 6 mars, offrant aux joueurs de nombreux nouveaux contenus à explorer. Cependant, pour dominer le jeu, il est essentiel d’avoir les meilleures armes, et les fusils d’assaut sont généralement privilégiés pour les combats à moyenne et longue portée.

Étant donné la grande variété d’options disponibles dans le jeu, choisir la bonne arme peut s’avérer difficile.

Alors si vous recherchez les meilleurs fusils d’assaut de la Saison 2, voici notre classement de chaque AR dans le Battle Royale, du meilleur au pire.

Classement des meilleurs fusils d’assaut de Warzone

Warzone propose 23 fusils d’assaut après l’ajout des armes de MW3 au jeu. Nous avons donc classé chaque fusil d’assaut pour que vous sachiez lesquels prioriser.

SVA 545 RAM-7 Holger 556 MCW BP50 Kastov 762 M4 MTZ-556 TAQ-56 STB 556 DG-56 M13B Chimera FR 5.56 FR Avancer Tempus Razorback Kastov-74u TR-76 Geist ISO Hemlock Lachmann-556 Kastov 545 M16 M13C

Les meilleurs fusils d’assaut de Warzone

5. BP50

Activision Le BP50 est une option fantastique dans Warzone grâce à sa précision à longue distance.

Le BP50, nouvellement introduit dans la Saison 2, a réussi à se faire une place dans la liste des meilleurs fusils d’assaut dans Warzone dès son apparition. Ce fusil d’assaut mortel est incroyablement facile à utiliser avec un faible recul et une grande portée de dégâts, ce qui le rend idéal pour les affrontements à moyenne et longue distance dans le jeu.

4. MCW

Activision Le MCW est un choix très puissant dans Warzone.

Les vétérans de Call of Duty reconnaîtront immédiatement le MCW, car c’est la version de MW3 du légendaire ACR. Comme sa version originale, ce fusil d’assaut a un très faible recul et des excellents dégâts. Si vous cherchez une arme facile à utiliser pour dominer à moyenne et longue distance, vous devriez alors absolument essayer le MCW.

3. Holger 556

Activision Le Holger 556 est un fusil d’assaut extrêmement puissant.

Suite aux buffs et nerfs de la Saison 2 Rechargée, le Holger 556 est revenu dans le top 5 des meilleurs fusils d’assaut de Warzone.

Cette arme a peu ou pas de recul, des dégâts et une portée élevés, et elle est capable de tuer les ennemis en quelques tirs grâce à la puissance et à la vitesse constante de ses balles.

2. RAM-7

Activision Le RAM-7 est une arme extrêmement fiable dans Warzone.

Le RAM-7 a fait son entrée dans Warzone au début de la première saison et s’est rapidement établi comme l’un des meilleurs fusils d’assaut du jeu. De nombreux fans de Call of Duty le reconnaîtront, car cette arme a également dominé la première itération du Battle Royale.

Bien que le RAM-7 ait subi un nerf dans la mise à jour de la Saison 2, il conserve un faible recul et une excellente capacité de dégâts.

1. SVA 545 – Le meilleur fusil d’assaut de Warzone

Activision Le SVA 545 est un hybride AR-SMG qui excelle à toutes les distances.

Le SVA 545 est un fusil d’assaut d’une précision impressionnante, vous permettant de déchirer vos ennemis rapidement. Étant donné son profil de dégâts impressionnant et son faible recul, ce fusil d’assaut a pris le dessus sur la méta depuis son arrivée sur Urzikstan et Fortune’s Keep.

