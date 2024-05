Un fusil d’assaut ignoré de Modern Warfare 3 a l’un des meilleurs TTK de Warzone

Il y a un fusil d’assaut “sous-estimé” qui possède l’un des meilleurs temps pour tuer dans Warzone, surtout maintenant que certains de ses rivaux de Modern Warfare 3 ont été nerfés.

Au cours des derniers mois, la méta de Warzone a subi de nombreux changements. Des choix auparavant dominants comme le RAM-9, le Bas-B et le MTZ-762 ont été écartés, donnant aux joueurs l’occasion d’expérimenter d’autres armes.

C’est ce qu’ont fait des experts de Warzone comme WhosImmortal, qui a testé une gamme d’armes pour voir laquelle pourrait être la nouvelle meilleure option. Il avait précédemment mis en avant le FR Avancer, le Kastov 545 et le TR-76 Geist comme étant parmi les meilleurs choix après la mise à jour de la Saison 3 Rechargée.

Cependant, il s’est maintenant tourné vers le MTZ-556, car il estime que le fusil d’assaut de Modern Warfare 3 est enfin l’une des meilleures options dans le battle royale après avoir été “sous-estimé” pendant un certain temps.

“Il y en a un qui a vraiment été sous-estimé pendant la majeure partie de l’année, et qui a enfin vu suffisamment de concurrents être nerfés ou recevoir quelques changements ici et là qui le rendent très utile en ce moment”, a déclaré le YouTubeur. “Dans tous les domaines, le MTZ-556 est maintenant incroyablement cohérent, plus que jamais auparavant.”

Comme il le souligne, le fusil d’assaut domine dans les combats à mi-distance, surpassant des armes comme le Holger 556 et le DG-58 LSW avec son temps pour tuer de 929 ms.

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

Silencieux VT-7 Spiritfire Canon : MTZ Clinch Pro Barrel

MTZ Clinch Pro Barrel Accessoire de canon : Bruen Heavy Support

Bruen Heavy Support Chargeur : Tambour de 50 cartouches

Tambour de 50 cartouches Lunette : Corio Eagleseye 2.5x

WhosImmortal a également loué la polyvalence du MTZ, notant qu’il pourrait être configuré pour être davantage un soutien de sniper, si c’est ce que les joueurs souhaitent. Cela impliquerait de changer la lunette Corio Eagleseye 2.5x pour quelque chose d’autre, mais c’est une préférence personnelle.

Peu importe comment vous souhaitez l’utiliser, ce fusil d’assaut est plus qu’une option solide en ce moment et devrait être plus largement utilisé.

