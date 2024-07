Un fusil d’assaut autrefois dominant de Modern Warfare 3 est “meilleur que jamais” dans Warzone en tant que SMG avec un temps de mise à mort rapide, mais beaucoup de joueurs le négligent.

La mise à jour de la Saison 4 Rechargée pour Modern Warfare 3 et Warzone a vraiment bouleversé la méta du battle royale. La domination du KAR98K et du Superi 46 a été fortement affectée par un nerf significatif du fusil emblématique de Call of Duty.

Ce nerf a vu le KAR98K être remplacé par un certain nombre d’armes de MW3, avec une bataille en cours entre quelques SMG de MW3 pour être nommé la meilleure arme du jeu.

Les prétendants à ce titre incluent le Superi 46, le FJX Horus et le Striker, mais il y en a un autre à considérer : le BP50. Le fusil d’assaut autrefois dominant a été mis en avant par le gourou de Warzone WhosImmortal, qui croit qu’il est “meilleur que jamais” en ce moment lorsqu’il est configuré en tant que SMG.

“Cette arme est capable de se défendre et maintenant qu’elle a été mise à jour pour être un véritable SMG, elle est meilleure que jamais à mon avis,” a déclaré le youtubeur dans sa vidéo du 13 juillet.

La clé de ce changement ? Ce serait le kit JAK Revenger. Selon WhosImmortal, il devient “ridiculement, ridiculement fort” mais vous devenez “limité” avec les accessoires en vous concentrant sur son utilisation en tant que SMG.

Voici les accessoires recommandés :

Bouche : Silencieux Sonique

: Silencieux Sonique Laser : Laser Kimura RYL33

: Laser Kimura RYL33 Munitions : 9mm High Grain

: 9mm High Grain Poignée arrière : TRST-IV Grip Tape

: TRST-IV Grip Tape Kit de conversion : JAK Revenger

En plus de ses propres recommandations, les statistiques du BP50 soutiennent également les affirmations de WhosImmortal. Dans les combats jusqu’à 15 mètres, il surpasse le FJX Horus, le Superi 46 et le Striker avec un TTK de 559 ms.

Le fusil d’assaut devenu SMG est actuellement en marge de la méta, avec WZRanked le classant comme la 11ème arme la plus populaire du jeu. Cela devrait augmenter bientôt, alors profitez-en dès maintenant.

