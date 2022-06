Les meilleures Mitraillettes sur Warzone | Top 5 classes SMG

Vous ne serez jamais à court d’armes dans Call of Duty: Warzone, notamment si vous êtes un adepte des mitraillette. Reste encore à choisir la bonne, celle qui ne vous trahira pas et qui deviendra votre nouveau meilleur ami pour les combats rapprochés. Pour vous y aider, voici une petite liste des meilleures mitraillettes du jeu.



Le Battle Royale d’Infinity Ward a d’ores et déjà attiré plus de 50 millions de joueurs et tous cherchent à prendre l’avantage sur les autres. Une bataille qui se retrouve souvent à choisir le meilleur endroit pour atterrir et à y trouver les meilleures armes pour prendre les premiers kills. Dans cette optique, les mitraillettes sont une option idéale pour ce genre d’affrontement en début de partie et dans des espaces restreints.

Advertisement

Pour autant, encore faut-il connaître les meilleures armes à votre disposition. Pour ce faire nous avons rassemblé les différentes mitraillettes afin de les classer pour que vous sachiez ce que vous allez devoir utiliser la prochaine fois que vous vous rendrez sur Caldera ou Rebirth Island.

Sommaire

Quelle est la meilleure mitraillette de Warzone ?

La meilleure mitraillette de Warzone est actuellement le H4 Blixen qui est la toute dernière arme sortie sur le Battle Royale.

En raison de ses dégâts solides, sa précision et sa mobilité, le H4 Blixen est une mitraillette extrêmement redoutable.

5. UGR

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : VDV 12.8″ Renforcé

: VDV 12.8″ Renforcé Crosse : Crosse squelettique du KGB

: Crosse squelettique du KGB Accessoire canon : Poignée bruiser

: Poignée bruiser Poignée arrière : Revêtement serpent

L’UGR est une mitraillette de Black Ops Cold War qui a réussi à se faire légèrement tardivement dans la méta des meilleures mitraillettes.

Advertisement

Mobile, puissante et précise, l’UGR possède toutes les qualités nécessaires pour enchaîner les éliminations facilement sur Caldera et Rebirth Island.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe de l’UGR dans Warzone, consultez notre guide dédié.

4. Type 100

Bouche : Compensateur Strife

: Compensateur Strife Canon : Shiraishi 374 mm

: Shiraishi 374 mm Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Warubachi Squelettique

: Warubachi Squelettique Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeurs : Chargeurs à tambour de 48 cartouches de 8 mm Kurz

: Chargeurs à tambour de 48 cartouches de 8 mm Kurz Type de munitions : À pointe creuse

: À pointe creuse Poignée arrière : Poignée en cuir

: Poignée en cuir Atout : Vital

: Vital Atout 2 : Rapide

Le Type 100 est une mitraillette dotée d’une cadence de tir rapide, ce qui permet de tuer très rapidement.

De plus, cette arme arrive souvent à passer entre les mailles du filet des développeurs lorsqu’ils effectuent des changements d’équilibrage.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Type 100 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Advertisement

3. Welgun

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : SA Voilé 320mm

: SA Voilé 320mm Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Pliable SA 43

: Pliable SA 43 Accessoire canon : Mark VI Squelettique

: Mark VI Squelettique Chargeur : Chargeur de 40 cartouches de 7,62 mm Gorenko

: Chargeur de 40 cartouches de 7,62 mm Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en tissu

arrière : Poignée en tissu Atout : Acrobatique

: Acrobatique Atout 2 : Rapide

Depuis son introduction dans la mise à jour Rechargée de la Saison 1, le Welgun est rapidement devenu un choix populaire qui inflige des dégâts dévastateurs aux ennemis de près.

Le Welgun est aujourd’hui l’une des mitraillettes les plus populaires du jeu, et c’est pourquoi nous vous conseillons fortement de l’essayer.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Welgun dans Warzone, consultez notre guide dédié.

2. Armaguerra 43

Bouche : Silencieux M1929

: Silencieux M1929 Canon : Botti 570mm Précision

: Botti 570mm Précision Lunette : Déflecteur Ardoise

: Déflecteur Ardoise Crosse : Botti DA

: Botti DA Accessoire canon : M1930 Strife Inclinée

: M1930 Strife Inclinée Chargeur : Chargeur de 72 cartouches de 8mm Kurz 72

: Chargeur de 72 cartouches de 8mm Kurz 72 Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée rainurée

: Poignée rainurée Atout : Visée extrême

: Visée extrême Atout 2 : Rapide

L’Armaguerra 43 a eu un impact significatif sur la méta des SMG dès son arrivée sur le Battle Royale.

Advertisement

Rapidement, de nombreux joueurs ont adopté cette nouvelle mitraillette qui est puissante sur tous les aspects.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe de l’Armaguerra 43 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

1. H4 Blixen

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Jonsson 9″ RMK

: Jonsson 9″ RMK Lunette : Réflecteur d’ardoise

: Réflecteur d’ardoise Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Mark VI Squelettique

: Mark VI Squelettique Chargeur : Chargeur de 54 cartouches 7.62 Gorenko

: Chargeur de 54 cartouches 7.62 Gorenko Munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Fleet

: Fleet Atout 2 : Rapide

Le H4 Blixen (ou Carl Gustaf) est la dernière mitraillette qui a été introduite dans Warzone.

Avec une précision impressionnante et des dégâts fiables, le H4 Blixen s’est rapidement imposé comme un choix solide sur Caldera et Rebirth Island, notamment aux côtés de la Carabine Cooper ou du STG44.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du H4 Blixen dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Advertisement

Comme vous pouvez le constater, nous avons ici une majorité d’armes de Vanguard, ce qui est assez compréhensible étant donné que les développeurs veulent mettre en valeur les armes du dernier opus dans Warzone.

Lire aussi – Comment résoudre l’erreur Goldflake sur Warzone et Vanguard

Et voilà pour le top 5 des meilleures mitraillettes de Warzone. Si vous souhaitez maintenant découvrir quelles sont les meilleures armes toutes catégories confondues, dirigez-vous alors vers notre article dédié à ce sujet.