Les meilleurs Snipers sur Warzone | Top 5 classes

Le meilleur sniper de Warzone peut vous donner la portée supplémentaire nécessaire pour éliminer les ennemis à longue distance. Même si déterminer le meilleur sniper du jeu est un choix un peu subjectif, il existe cependant de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

La préférence personnelle devrait toujours dicter votre choix dans Warzone, mais avec un éventail de choix aussi larges en ce qui concerne les armes à longue portée, il y a un compromis plus évident à faire.

Alors afin de vous aider dans votre quête de trouver le meilleur sniper à utiliser dans Warzone, nous avons décidé de faire un top 5 des meilleures armes de cette catégorie tout en vous indiquant bien évidemment, le meilleur d’entre tous selon nous.

Quel est le meilleur sniper de Warzone ?

Le meilleur sniper de Warzone est actuellement le ZRG 20mm. Après un changement majeur dans la méta des fusils de précision qui a vu le jour lors du lancement de la saison 3, le ZRG 20mm s’est imposé comme le nouveau roi pour les duels à longue distance.

Grâce à ses statistiques équilibrées, le ZRG 20mm vous permettra d’éliminer facilement vos adversaires en un rien de temps.

5. Pelington 703

Bouche : Silencieux enrubanné

: Silencieux enrubanné Canon : Éclaireur de combat 29,1″

: Éclaireur de combat 29,1″ Munitions : Chargeur rapide

: Chargeur rapide Accessoire canon : Bipied

: Bipied Poignée arrière : Revêtement élastique des troupes aéroportées

Vous serez peut-être surpris de voir le Pelington dans le top 5 des meilleurs snipers de Warzone, et pourtant, celui-ci possède la plus longue portée de tir à la tête parmi les armes de sa catégorie.

Ce sniper léger de Black Ops Cold War ressemble beaucoup au Kar98k et au K31 Suisse. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que le Kar98k, ce sniper a une vitesse de balle beaucoup plus élevée et peut abattre un ennemi d’un seul coup dans la tête jusqu’à environ 70 mètres, soit environ 20 mètres de plus que le Kar.

Si vous recherchez un sniper polyvalent pour éliminer facilement vos adversaires sur Rebirth Island et Bonne Fortune, le Pelington pourrait alors bien être l’arme qu’il vous faut.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Pelington 703 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Canon usine 32.0″

: Canon usine 32.0″ Lunette : Zoom ajustable

: Zoom ajustable Laser : Laser tactique

: Laser tactique Munitions : Chargeur de 7 cartouches

L’AX-50 est probablement le sniper le mieux équilibré de tout Warzone. Bien qu’il ne puisse pas abattre les ennemis à travers la carte aussi facilement que le HDR, il s’agit d’une option beaucoup plus polyvalente grâce à sa mobilité, sa vitesse d’ADS et sa cadence de tir.

Cette classe de l’AX-50 conserve une vitesse et une précision de tir suffisantes pour être mortelle à distance, tout en bénéficiant d’une certaine mobilité.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe de l’AX-50 dans Warzone, consultez notre guide dédié.

3. Fusil 3-lignes

Bouche : Compensateur G28

: Compensateur G28 Canon : Carabine VOZ 270mm

: Carabine VOZ 270mm Lunette : 1913 Variable 4-8x

: 1913 Variable 4-8x Crosse : ZAC personnalisé MZ

: ZAC personnalisé MZ Accessoire canon : Mark VI squelettique

: Mark VI squelettique Chargeur : 20 balles .30-06

: 20 balles .30-06 Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en tissu

: Poignée en tissu Atout 1 : Silent Focus

: Silent Focus Atout 2 : Chargé à bloc

De nombreux joueurs ont fait l’éloge du Fusil 3-lignes de Vanguard depuis un certain temps , et maintenant que le Kar98 et le K31 Suisse sont de l’histoire ancienne, il est peut-être enfin venu le temps de donner une chance à ce sniper.

Cette arme inflige des dégâts massifs à longue portée, ce qui la rend idéale pour ceux qui aiment sniper dans Warzone. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que d’autres snipers de cette liste, le Fusil 3-lignes reste définitivement une option solide.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du Fusil 3-lignes dans Warzone, consultez notre guide dédié.

2. HDR



Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : HDR Pro26.9″

: HDR Pro26.9″ Laser : Laser tactique

: Laser tactique Lunette : Zoom ajustable

: Zoom ajustable Crosse : Chasseur-éclaireur FTAC

Si vous avez déjà été abattu à des centaines de mètres de distance sans aucune raison, c’était probablement à cause d’un HDR. Lourde et lente, cette arme compense ces inconvénients avec une puissance de frappe hors norme.

Avec cette arme, vous devez adopter un gameplay digne d’un réel sniper. Posez-vous sur une hauteur, allongez-vous et éliminez tous les ennemis que vous voyez à distance d’une balle.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du HDR dans Warzone, consultez notre guide dédié.

1. ZRG 20mm

Bouche : Modérateur Agency

: Modérateur Agency Canon : Éclaireur de combat 43.9″

: Éclaireur de combat 43.9″ Poignée avant : Bipode

: Bipode Munitions : Chargeur de 5 cartouches

: Chargeur de 5 cartouches Poignée arrière : Revêtement élastique des troupes aéroportées

Depuis la mise à jour de la saison 3 de Warzone, le ZRG 20 mm s’est imposé comme le nouveau sniper à utiliser.

Possédant une meilleure vitesse de tir et une vélocité supérieure de ses balles, nous pensons que le ZRG est supérieur à l’HDR et qu’il est donc actuellement le meilleur sniper de Warzone.

Pour une analyse complète et détaillée de la meilleure classe du ZRG 20 mm dans Warzone, consultez notre guide dédié.

Et voilà, vous connaissez maintenant les cinq meilleurs snipers de Warzone et plus particulièrement, le meilleur d’entre eux. Découvrez également quelles sont les dix armes les plus puissantes actuellement sur le Battle Royale.