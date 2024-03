CoD 2024 ‘Black Ops Gulf War’ : estimation de date de sortie, développeur, Zombies…

En 2024, un nouveau CoD est attendu, et une bonne partie des informations sur ce prochain volet a déjà fuité. Prévu pour être un nouveau Black Ops, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Call of Duty 2024.

Une nouvelle année signifie un nouveau jeu Call of Duty et, bien que les joueurs profitent encore de tout le contenu de MW3 et de Warzone, les rumeurs et les fuites concernant Call of Duty 2024 commencent à émerger.

Bien qu’il ne soit pas attendu avant la fin de l’année, le successeur de MW3 devrait ramener les joueurs dans la série Black Ops.

Plongeons-nous donc sur toutes les informations que nous connaissons à ce jour sur CoD 2024, y compris le titre du jeu, les développeurs, le contexte, le mode Zombies, et plus encore.

Sommaire

Titre attendu de Call of Duty 2024

Call of Duty 2024 devrait s’intituler Call of Duty: Black Ops Gulf War, selon Windows Central et Insider Gaming. Bien sûr, les plans peuvent toujours changer, mais pour le moment, c’est le seul nom connu dont nous disposons.

Après le précédent Black Ops qui se déroulait pendant la Guerre froide, l’équipe de développement devrait continuer à naviguer à travers les événements historiques.

Fenêtre de sortie de Call of Duty 2024

Call of Duty 2024 devrait être lancé en octobre 2024 après qu’Inverse ait rapporté que Phil Spencer de Xbox avait informé les employés “qu’il serait prudent de supposer qu’un autre Call of Duty sortirait en octobre”. Insider Gaming a également rapporté cette information.

Cela s’inscrit dans le schéma de sortie habituel, les récents jeux Call of Duty arrivant généralement fin octobre ou début novembre.

Développeur de Call of Duty 2024

Il est quasi confirmé que Treyarch développera Call of Duty 2024. Le retour de Treyarch comme équipe de développement principale a été rapporté pour la première fois par Bloomberg le 22 janvier 2023 et a été corroboré par plusieurs sources.

Cependant, Raven Software devrait également participer au développement du jeu, comme l’a rapporté Insider Gaming, l’équipe derrière Warzone devrait reprendre la campagne de CoD 2024.

Activision Treyarch a participé à l’élaboration du mode Zombies de Modern Warfare 3.

Contexte et période de Call of Duty 2024

Suite aux fuites des fichiers de Warzone Mobile faisant référence à la bataille de Mogadiscio, le rapport de Windows Central a révélé que Call of Duty 2024 devrait “se dérouler pendant la Guerre du Golfe“ et sera “axé sur la CIA… examinant le rôle des États-Unis dans le conflit”.

Selon leur rapport, le prochain Black Ops pourrait “se replonger dans la technologie de combat militaire traditionnelle et l’arsenal familier de Black Ops plutôt que dans la technologie actuelle et proche du futur que nous avons vue dans Modern Warfare et dans certains autres titres récents de Call of Duty.”

Détails de la campagne de Call of Duty 2024

Le 5 février, Insider Gaming a partagé plusieurs détails concernant la campagne de CoD 2024. Développée par Raven Software, la campagne devrait offrir une expérience en monde ouvert à la Far Cry, incluant des systèmes de voyage rapide et des véhicules.

De plus, le rapport d’Insider Gaming a indiqué que le jeu “verra le retour de certains personnages de Black Ops”, y compris Adler, qui était l’un des personnages principaux de l’histoire de Black Ops Cold War de 2020.

Accès anticipé de Call of Duty 2024

Selon le rapport de Windows Central, Activision discute d’un “important bonus d’accès anticipé pour les précommandes“ pour Call of Duty 2024, qui pourrait inclure “plusieurs jours pour le jeu de base, et peut-être même des semaines pour l’accès à d’autres modes.“

Dès MW2, Activision a permis aux joueurs d’accéder à la campagne une semaine plus tôt, mais maintenant, le studio pourrait tenter d’offrir aux joueurs la possibilité d’accéder au jeu complet et à certains modes beaucoup plus tôt, encourageant ainsi les précommandes du jeu.

Fuites sur le mode Zombies de Call of Duty 2024

Retour du système de rounds classique & Outbreak 2

Le rapport de Windows Central a également partagé qu’avec le retour annoncé de Treyarch pour Call of Duty 2024, le système de rounds classique du mode Zombies devrait également faire son grand retour.

Même si le mode Zombies de MW3 a reçu un accueil globalement positif, les fans espèrent revoir une expérience traditionnelle du Zombies en mode survie, un domaine dans lequel Treyarch est considéré comme le père fondateur.

En outre, le créateur de contenu, MrDalekJD, a partagé des fuites concernant ce mode pour Call of Duty 2024, affirmant qu’il pourrait y avoir deux cartes avec un système de manches lors de son lancement, ainsi qu’un mode séparé.

Le leaker ‘alanthethird_90’ a également partagé un code faisait référence à des éléments similaires du mode Zombies de MW3, suggérant que le format d’extraction en monde ouvert pourrait revenir aux côtés du format classique.

Concepts arts de Call of Duty 2024

En parallèle de la chaîne qui faisait allusion à la bataille de Mogadiscio, le leaker Reality a partagé des concepts de Call of Duty 2024 trouvés dans les fichiers de Warzone Mobile.

Ces concepts montrent ce qui semble être deux cartes en développement. La première est une carte nommée ‘Stealth’ et semble présenter une base militaire américaine dans une zone désertique.

Certains fans pourraient ici reconnaître ce qui semble être le bombardier furtif Lockheed F-117 Nighthawk dans le hangar, donnant de plus amples preuves d’un contexte des années 1990.

La deuxième carte est nommée ‘Pillage’ et montre des soldats entrant dans ce qui semble être un manoir ou un palais ravagé par la guerre.

Gardez à l’esprit qu’avec Call of Duty 2024 encore en développement, et par conséquent, ces designs peuvent avoir été abandonnés ou fortement modifiés avant le lancement du jeu.

Moteur de Call of Duty 2024

Après MW2, Warzone et MW3, chaque futur jeu Call of Duty sera développé sous “un moteur unifié” qui est une version avancée du moteur IW.

S’adressant au Washington Post, Johanna Faries, directrice générale de Call of Duty, a confirmé que même si le prochain Black Ops sera sur le même moteur que les titres Modern Warfare, il sera différent afin que les jeux Treyarch se sentent comme des jeux Treyarch et que les jeux MW se sentent comme Modern Warfare.

Et voilà tout ce que nous savons sur le prochain Call of Duty pour le moment. Restez à l’écoute, car nous attendons encore plus de fuites et de révélations officielles tout au long de 2024.

