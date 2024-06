Combien de maps aura Call of Duty: Black Ops 6 ?

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 approche, et avec elle un nouvel ensemble de maps à explorer. Voici ce que vous devez savoir sur les cartes à venir.

Les cartes dans Call of Duty ont souvent été l’objet de débats tout au long de l’histoire de la franchise. La viabilité de la map pour le compétitif, si elle convient pour du 6 contre 6, et le nombre de voies qu’elle offre sont tous des aspects importants. C’est même un sujet si important que chaque joueur chérit sa carte préférée et que nous avons concocté un classement des meilleures maps Call of Duty de tous les temps.

Black Ops 6 ne sortant pas avant le 25 octobre 2024, peu de choses sont connues sur les cartes, telles que leurs noms ou leurs emplacements. Cependant, le nombre de maps jouables a quant à lui été dévoilé.

Activision

Combien de maps Black Ops 6 possède-t-il ?

Au lancement, Call of Duty: Black Ops 6 comptera 16 cartes. Ces 16 maps seront divisées en deux catégories : 12 seront des cartes Standard 6v6, et les 4 restantes seront des cartes d’Assaut.

Les maps d’Assaut sont des cartes plus petites, accessibles pour les modes de jeu Confrontation 6v6 et 2v2. En revanche, les maps Standard ne supporteront pas le 2v2.

Activision

Les noms de ces cartes n’ont pas été révélés au moment où nous rédigeons cet article, mais toutes sont confirmées comme étant des maps originales pour le moment, contrairement à l’approche de MW3 qui réutilisait d’anciennes créations.

Cependant, Treyarch ramènera probablement certaines cartes qui ont fait la popularité d’anciens opus de Black Ops par la suite, comme ils l’ont fait dans Black Ops Cold War. Des exemples seraient Nuketown ou Raid, qui sont probablement devenues trop légendaires pour être laissées au placard.

À mesure que d’autres mises à jour et saisons seront ajoutées à Black Ops 6, d’autres maps et des versions remastérisées de cartes plus anciennes feront leur apparition.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie tant attendue du nouvel opus Call of Duty, ne ratez pas notre article résumant tout ce que vous devez savoir sur Black Ops 6.

