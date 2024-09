La meilleure classe du Marine SP dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Les fusils à pompe ne sont pas la catégorie d’arme la plus populaire dans Call of Duty, mais le Marine SP de Black Ops 6 peut s’avérer redoutable si vous l’équipez avec les meilleurs accessoires.

Bien que nous ne soyons encore qu’à la bêta, plusieurs armes sont déjà disponibles. Beaucoup de joueurs se tournent vers les mitraillettes et fusils d’assaut qui dominent la méta, tandis que d’autres testent différentes classes.

Le Marine SP, un fusil à pompe, est un choix parfait pour des cartes telles que Pit. Voici notre meilleure classe pour cette arme.

Activision

Les meilleurs accessoires du Marine SP

Bouche : Full Choke

: Full Choke Canon : Canon long

: Canon long Accessoire canon : Poignée avant de Ranger

: Poignée avant de Ranger Crosse : Crosse de combat

: Crosse de combat Mods de tir : Tir rapide

Cette classe du Marine SP dans Black Ops 6 se concentre sur l’amélioration de la mobilité, de la portée des dégâts, et de la précision en tir au jugé. Le Full Choke renforce ce dernier aspect, rendant le fusil à pompe plus efficace en tir au jugé.

Le Canon long vous permet d’augmenter à la fois la capacité du chargeur et la portée des dégâts, ce qui est essentiel lorsque vous devez tirer à des distances légèrement plus longues.

Ensuite, nous avons opté pour la Poignée avant de Ranger afin d’améliorer la vitesse de déplacement et de sprint, tout en réduisant le recul horizontal pour enchaîner rapidement deux tirs. La Crosse de combat améliore encore plus la mobilité, vous permettant de tirer plus rapidement après un sprint, une glissade ou une plongée.

Enfin, Tir rapide augmente la vitesse de rechambrement, vous permettant de tirer bien plus rapidement.

Les meilleurs atouts et équipements pour le Marine SP

Atout 1 : Assassin

: Assassin Atout 2 : Fonceur

: Fonceur Atout 3 : Pas de course

: Pas de course Mortel : Grenade frag

: Grenade frag Tactique : Stimulant

: Stimulant Amélioration de combat : Pack d’assaut

Avec les fusils à pompe, vous devez être à portée pour en maximiser l’efficacité. C’est pourquoi nous avons sélectionné des atouts qui améliorent votre mobilité pour que vous puissiez rapidement vous rapprocher de vos ennemis.

L’atout Assassin vous permet de voir sur la minimap les ennemis en série d’éliminations, afin que vous puissiez planifier votre prochain coup pour les éliminer.

Fonceur réduit les pénalités de mouvement, vous permettant de recharger et d’utiliser votre équipement tout en vous déplaçant. Pas de course augmente considérablement la durée du sprint tactique, ce qui vous aide à atteindre rapidement la distance de combat rapproché.

Avec le joker Surarmement, vous pouvez compléter votre fusil à pompe avec une arme à plus longue portée, comme le XM4 ou même le sniper LR 7.62.

Pour ce qui est de l’équipement, la Grenade frag est toujours un choix sûr, tandis que le Stimulant régénère votre sprint tactique et initie également la régénération de la santé, vous permettant ainsi de sortir rapidement des situations délicates.

Enfin, le Pack d’assaut vous permet de réapprovisionner vos munitions et votre équipement, idéal lorsque vous êtes en série d’éliminations et que vous manquez de stimulants.

Le fusil à pompe Marine SP est immédiatement disponible dans la bêta de Black Ops 6. Il vous suffit d’atteindre le niveau 4 pour débloquer les classes personnalisées et vous pourrez alors l’équiper.

Ensuite, il vous faudra jouer le plus possible pour monter de niveau avec l’arme et débloquer tous les meilleurs accessoires.

Meilleures alternatives au Marine SP

Le Marine SP est le seul fusil à pompe disponible dans la bêta, donc bien qu’il n’y ait pas d’alternative directe, les mitraillettes Jackal PDW et C9 sont d’excellentes options. Ces armes sont parfaites pour dominer les combats à courte portée.