La meilleure classe de la Tanto .22 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La Tanto .22 s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures armes de la bêta de Black Ops 6, après son introduction lors du deuxième week-end. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il vous faut une classe optimale.

Alors que de nombreux joueurs se tournent naturellement vers les fusils d’assaut, les petites cartes de la bêta de BO6 font des mitraillettes des armes extrêmement puissantes. La Tanto .22 est sans doute la meilleure d’entre elles, surtout après le nerf de la Jackal PDW.

Voici donc la meilleure classe pour dominer les combats à courte portée.

Activision

Les meilleurs accessoires de la Tanto .22

Lunette : Reflex Merlin

: Reflex Merlin Bouche : Frein de bouche

: Frein de bouche Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire-canon : Poignée avant de Ranger

: Poignée avant de Ranger Mods de tir : Tir rapide

Pour commencer cette classe de la Tanto .22, nous vous conseillons d’équiper le Frein de bouche, qui améliore considérablement le contrôle du recul et accélère le retour à la normale de l’arme après chaque tir. Cela s’accorde parfaitement avec la Poignée avant de Ranger, qui réduit le recul horizontal, vous permettant ainsi de rester précis sur vos cibles.

La Tanto peut parfois sembler un peu faible à très courte portée, mais le Tir rapide réduit le TTK, la rendant extrêmement compétitive.

Le Canon renforcé vient ensuite améliorer considérablement la portée et la vélocité des balles, faisant de cette arme un véritable monstre aussi bien à moyenne qu’à courte portée.

Enfin, nous avons choisi la Reflex Merlin, une lunette propre qui apporte de la précision sans ralentir l’arme.

Les meilleurs atouts et équipements pour la Tanto .22

Atout 1 : Fantôme

: Fantôme Atout 2 : Fonceur

: Fonceur Atout 3 : Pas de course

: Pas de course Atout 4 : Dextérité

: Dextérité Mortel : Bombe collante

: Bombe collante Tactique : Stimulant

: Stimulant Amélioration de combat : Pack d’assaut

Aucune classe de la Tanto .22 ne serait complète sans les bons atouts, et nous vous recommandons de commencer avec Fantôme pour rester invisible aux drones ennemis. Fonceur est également parfait pour une mitraillette, car il vous permet de recharger en sprintant, vous aidant à maintenir une mobilité constante.

Cela s’accorde bien avec Pas de course, qui augmente la durée du sprint tactique et facilite grandement vos déplacements sur la carte. Avec l’aide du joker “Atout avarice“, vous pouvez aussi ajouter Dextérité dans le mix, réduisant les mouvements de l’arme lors des sauts, glissades et plongeons, pour exploiter pleinement la mécanique du mouvement omnidirectionnel.

En utilisant trois atouts rouges, vous obtenez également la spécialité Exécuteur, qui offre un boost de régénération de santé et de vitesse après chaque élimination, vous permettant de jouer de manière agressive tout en restant au top.

Concernant les équipements, la Bombe collante est parfaite pour éliminer rapidement des ennemis dans une pièce, tandis que le Stimulant vous permet de récupérer rapidement santé et vitesse. De plus, le Pack d’assaut vous permet de réapprovisionner vos équipements et munitions en plein combat, prolongeant ainsi votre série d’éliminations.

Pour débloquer la Tanto .22, vous devrez atteindre le niveau 30 dans la bêta de BO6. Il s’agit du niveau maximum que vous pouvez atteindre dans la bêta, donc il vous faudra passer de nombreuses heures de jeu avant la fermeture des serveurs pour obtenir cette mitraillette.

Si vous souhaitez accélérer ce processus, n’hésitez pas à consulter notre guide sur la façon de monter en niveau rapidement.

Meilleures alternatives à la Tanto .22

Si vous cherchez à changer de la Tanto, la Jackal PDW reste une mitraillette redoutable malgré son nerf.

Vous pouvez également opter pour la C9, qui est incroyablement facile à utiliser tout en étant redoutable dans les combats à courte portée.