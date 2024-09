La meilleure classe du SWAT 5.56 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Le SWAT 5.56 est le seul fusil tactique que vous puissiez utiliser dans la bêta de Black Ops 6, et avec la bonne classe, il peut s’avérer très puissant.

Depuis le début de la bêta de Black Ops 6 le 30 août, la mitraillette Jackal PDW s’est rapidement imposée comme la meilleure arme, et le XM4 a été couronné comme le meilleur fusil d’assaut polyvalent. Cependant, le SWAT 5.56 a également émergé comme une alternative de choix.

Le SWAT 5.56 est un fusil à rafale de trois coups qui peut être incroyablement puissant pour les combats à courte et moyenne portée dans BO6, grâce à son faible TTK et à son faible recul.

Voici donc la meilleure classe du SWAT 5.56 dans la bêta de Black Ops 6, incluant tous les accessoires, atouts et équipements essentiels.

Les meilleurs accessoires du SWAT 5.56

Bouche : Compensateur ou Silencieux

: Compensateur ou Silencieux Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Mods de tir : Tir rapide Remarque : Le Tir rapide vaut le coup pour réduire le TTK, mais il peut prendre du temps à débloquer. Si vous ne l’avez pas encore débloqué, vous pouvez équiper la Crosse légère pour augmenter la vitesse de déplacement en tir au jugé et en strafing.

: Tir rapide Lunette : Redwell Reflex

Bien qu’il s’agisse d’un fusil tactique, la meilleure façon d’équiper le SWAT est d’en faire une classe classique de “run-and-gun” pour dominer les combats à courte et moyenne portée.

Le choix de la bouche dépend de votre préférence personnelle et de votre style de jeu. Optez pour le Compensateur si le bruit ne vous dérange pas et que vous souhaitez un meilleur contrôle du recul vertical, ou pour le Silencieux si vous préférez rester discret sur la minimap ennemie.

La lunette Redwell Reflex vous offre une bonne visibilité pour les tirs à distance tout en restant efficace en combat rapproché. Cependant, les lunettes sont toujours sujettes à débat dans Call of Duty, alors n’hésitez pas à tester ce qui vous convient le mieux.

Même en choisissant le mod Tir rapide pour augmenter la cadence de tir et la Poignée express pour améliorer votre vitesse de visée, la Poignée avant verticale équilibre le tout en offrant un contrôle supplémentaire du recul. Si vous choisissez également le Compensateur, cela renforcera encore cet avantage.

Les meilleurs atouts, équipements et spécialité pour le SWAT 5.56

La spécialité Exécuteur et le SWAT 5.56 forment une combinaison idéale. Vous pourrez traverser vos adversaires et enchaîner les éliminations facilement grâce à ses avantages, qui incluent un boost temporaire de votre vitesse de déplacement et de la régénération de santé.

Pour tirer le meilleur parti de ces avantages, vous devrez vous équiper des Atouts suivants et activer le Joker “Atout avarice” pour obtenir la combinaison ultime d’atouts et d’équipements :

Activision Faites tout ce que vous pouvez pour obtenir la spécialité Exécuteur. Vous aurez besoin de 3 atouts rouges pour y parvenir.

Atout 1 : Protection balistique/Fantôme

: Protection balistique/Fantôme Atout 2 : Dextérité

: Dextérité Atout 3 : Pas de course

: Pas de course Atout 4 : Fonceur

: Fonceur Mortel : Bombe collante

: Bombe collante Tactique : Stimulant

: Stimulant Amélioration de combat : Pack d’assaut/Système Trophy

Si vous avez équipé le Silencieux sur votre fusil tactique, vous voudrez probablement sélectionner Fantôme pour votre premier slot d’atout afin de rester invisible sur les radars ennemis tout en naviguant sur la carte. Cependant, Protection balistique vous protégera contre les explosifs ennemis pendant que vous les abattez de loin.

Dextérité est un choix évident pour le prochain slot d’atout, car il réduit les mouvements lorsque vous sautez, glissez et plongez sur la carte, tout en diminuant les dégâts de chute. Pour compléter cette classe,

Pas de course vous permet d’activer votre sprint tactique plus longtemps et Fonceur vous permet de recharger tout en sprintant.

Le fusil tactique SWAT 5.56 est débloqué au niveau 0 et sera donc instantanément disponible dès que vous lancerez la bêta de Black Ops 6. Il n’est pas encore clair si ce sera le cas lorsque la version complète de Black Ops 6 sortira le 25 octobre.