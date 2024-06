Quelle est la taille de Black Ops 6 ? L’espace de stockage nécessaire sur PC dévoilé

Black Ops 6 a enfin été entièrement dévoilé lors du CoD Direct, et les précommandes étant désormais disponibles, la taille de son fichier a également été divulguée. Alors, combien d’espace avez-vous besoin pour le nouveau Call of Duty ?

Juste après le Xbox Showcase, le très attendu CoD Direct a enfin présenté Black Ops 6 après des mois de teasing de la part d’Activision.

Maintenant que Black Ops 6 nous a été complètement dévoilé, nous avons pu découvrir le nouveau mouvement multidirectionnel, le retour des Zombies en rounds classiques, et la pléthore de cartes, d’Opérateurs et d’armes à venir dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant de précommander le jeu, vous voudrez peut-être savoir combien d’espace de stockage vous devrez réserver avant de l’obtenir. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la taille du fichier de Black Ops 6.

Quelle est la taille du fichier de Black Ops 6 ?

La taille des fichiers de Black Ops 6 sera d’environ 309,85 Go, selon la page de précommande Xbox.

Il n’a pas été précisé si cette taille concerne uniquement les PC ou les consoles, car il s’agit d’une approximation. Avec 309 Go, il a donc 96 Go de plus que MW3 sur PC, qui faisait 213 Go.

Il est probable que les consoles nécessitent moins d’espace, comme dans les versions précédentes. Pour MW3, les Xbox et PlayStation n’avaient besoin que de 140 Go d’espace libre pour le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, il est probable que les 309 Go approximatifs incluent tout ce que BO6 offrira — c’est-à-dire les modes Zombies, Warzone, Campagne et Multijoueur.

Tout comme MW3, vous pourrez gérer les parties du jeu que vous souhaitez via le lanceur CoD HQ. Cela peut se faire via la section « gérer les fichiers » et en désinstallant le contenu spécifique auquel vous ne jouez pas.

Cependant, si vous prévoyez de jouer à tout le contenu de Black Ops 6 dès sa sortie, préparez-vous à réserver au moins 310 Go au cas où.