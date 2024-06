Quand se déroule Black Ops 6 ? La chronologie expliquée

L’histoire de Black Ops 6 reprend plusieurs fils conducteurs des jeux Black Ops précédents, mais quand se déroule-t-elle exactement ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chronologie de BO6 et où il s’inscrit dans la trame narrative globale.

Call of Duty: Black Ops 6 apporte une toute nouvelle campagne solo, se déroulant dans le même univers que les autres jeux de la série Black Ops. Mais avec le retour de personnages comme Frank Woods et Adler, vous vous demandez peut-être quand BO6 se situe.

Voici donc quand se déroule l’histoire de Black Ops 6 et où elle s’inscrit dans la chronologie des autres jeux de la série.

Quand se déroule Black Ops 6 ?

Black Ops 6 se déroule en 1991, comme l’a confirmé Treyarch. Il s’agit d’une suite directe de Black Ops Cold War de 2020, qui se déroulait au début et au milieu des années 80. La campagne dépeindra la guerre du Golfe, qui a duré jusqu’en 1991.

Frank Woods, apparu dans le premier jeu Black Ops de 2010, jouera un rôle central dans l’histoire alors qu’il s’adapte à un “nouveau rôle au sein de la CIA” après avoir été laissé en fauteuil roulant par Raul Menendez à la fin de Black Ops 2.

Activision Black Ops 6 se déroule après les événements de Cold War.

Chronologie de Black Ops 6

Puisque Black Ops 6 se déroule au début des années 90, il s’agit du quatrième jeu de la série Black Ops sur le plan canonique. En effet, Black Ops 2 est divisé entre deux lignes temporelles distinctes, dont l’une se concentre sur Frank Woods et Alex Mason de 1986 à 1989.

Découvrez la chronologie complète de Black Ops ci-dessous :

Black Ops : 1961-1968

: 1961-1968 Black Ops Cold War : 1984

: 1984 Black Ops 2 (missions flashback) : 1986-1989

(missions flashback) : 1986-1989 Black Ops 6 : 1991

: 1991 Black Ops 2 (missions futures) : 2025

(missions futures) : 2025 Black Ops 4 : années 2040

: années 2040 Black Ops 3 : 2065

Mason et Hudson sont-ils vivants dans Black Ops 6 ?

Non, Alex Mason et Jason Hudson ne sont pas vivants dans la campagne de Black Ops 6. Cela a été confirmé par plusieurs créateurs de contenu et médias qui ont assisté à un événement précoce de BO6, où Treyarch a révélé que le protagoniste original de Black Ops et son responsable sont morts au moment où cette histoire se déroule.

Cela confirme que la fin de Black Ops 2 où Alex Mason est tué est canon, après que les fans aient été laissés dans l’incertitude pendant des années. Le jeu propose plusieurs fins différentes, dont une où Mason survit après avoir été abattu par Menendez et vit jusqu’à 93 ans.

Cependant, Black Ops 6 suit la fin où Mason ne s’en sort pas, donc ne vous attendez pas à voir le personnage apparaître pendant la campagne, sauf dans des flashbacks.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la chronologie de Black Ops 6 et quand le jeu se déroule. Si vous êtes plutôt un fan du multijoueur, de nombreux lieux de la campagne apparaîtront comme de nouvelles cartes où vous pourrez essayer le nouveau mouvement multidirectionnel et le système de classe.