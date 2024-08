Carte Area 99 de Warzone : tout ce que nous savons à ce jour

L’événement Call of Duty Next approche à grands pas, et vous aurez bientôt un premier aperçu du multijoueur de Black Ops 6 ainsi que de la nouvelle carte Warzone appelée Area 99.

L’avenir de Warzone après l’arrivée de Black Ops 6 reste entouré de mystère, mais les développeurs commencent à lever le voile. Des images promotionnelles de la nouvelle carte Area 99 ont déjà fait surface, mais que savons-nous d’autre à propos de cette nouvelle zone de combat ?

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que la carte Area 99 de Warzone ?

Area 99 est une carte Warzone à venir, liée au cycle de Black Ops 6. Actuellement, très peu d’informations officielles sont disponibles sur ce nouveau champ de bataille, mais des fuites ont permis d’en savoir un peu plus sur ce qui nous attend.

L’article continue après la publicité

Les premières images officielles d’Area 99 ont été dévoilées le 22 août sur le compte Instagram de Call of Duty. Ces premières images montrent ce qui semble être une zone industrielle avec de nombreux bâtiments et du sable éparpillé au sol.

L’article continue après la publicité

Area 99 est-elle une carte Resurgence ?

D’après les fuites, Area 99 sera la nouvelle carte Resurgence de Warzone.

Plusieurs leakers, tels que HeyImAlaix et TheGhostOfHope, ont décrit Area 99 comme une carte Resurgence. La rumeur initiale voulait qu’une version réimaginée de Verdansk fasse ses débuts aux côtés de Black Ops 6, mais les fuites ont depuis précisé que cette carte emblématique devrait revenir plus tard.

L’article continue après la publicité

Quand Area 99 arrivera-t-elle dans Warzone ?

Les fuites indiquent qu’Area 99 sera lancée en même temps que la Saison 1 de Black Ops 6. Aucune date précise n’a encore été annoncée pour cette première saison, mais si les rumeurs sont vraies, vous découvrirez la nouvelle carte Warzone au début de cette saison.

L’article continue après la publicité

Selon HeyImAlaix, Area 99 remplacera Rebirth Island au début de la Saison 1 de BO6, tandis que Fortune’s Keep restera dans la rotation Resurgence.

Développeurs de la carte

D’après le langage utilisé dans l’image promotionnelle d’Area 99 pour le CoD Next, on peut supposer que Treyarch est à l’origine de cette nouvelle carte. Call of Duty a utilisé les termes “nouvelle carte en avant-première avec Treyarch”, révélant que le studio principal derrière Black Ops 6 a également dirigé le développement de cette nouvelle carte Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que nous obtiendrons tous les détails le 28 août lors de CoD Next, il est probable que Raven Software soit également impliqué dans le développement de la carte, car l’image promotionnelle de Warzone mentionne également “plongée approfondie dans les fonctionnalités du jeu avec Raven”.