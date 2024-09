Quand commence la saison 6 de Warzone et MW3 ? Date et heure de sortie

La saison 6 de Warzone et Modern Warfare 3 s’annonce comme une mise à jour majeure, remplie de nouvelles armes et de collaborations terrifiantes avec l’univers de l’horreur. Mais quand cette saison tant attendue arrive-t-elle ?

The Haunting, l’événement spécial Halloween, apporte une ambiance terrifiante dans les deux jeux, avec des skins pour des personnages emblématiques comme Michael Myers de la série Halloween et Art le Clown de Terrifier.

En plus de ces ajouts cosmétiques, de nouvelles armes comme le DTIR 30-06 et un tout nouveau mode de jeu sont également au programme.

Si vous êtes impatient de plonger dans cet événement terrifiant, voici tout ce que vous devez savoir sur la date et l’heure de sortie de la saison 6 de MW3 et Warzone.

La saison 6 sera déployée le mercredi 18 septembre 2024 dans Warzone et MW3. Le contenu de The Haunting sera disponible à partir de 18h00, moment où le Passe de combat de la saison 5 sera retiré.

Bien que la Saison 5 Rechargée ait été une mise à jour volumineuse (environ 110 Go sur PC), cette nouvelle saison sera nettement plus légère. Contrairement à la précédente mise à jour, qui faisait partie d’une refonte majeure de l’application QG de CoD et incluait des fichiers pour la bêta de Black Ops 6, la saison 6 ne fait pas partie de cette réorganisation. Bien que la taille exacte du fichier ne soit pas encore confirmée, elle devrait se situer autour de 20 à 30 Go, comme les joueurs en ont l’habitude.

Si vous voulez vous plonger dans l’action dès que la saison commence, vous avez la possibilité de prétélécharger la mise à jour afin que vous soyez prêt à temps.

Activision

PlayStation

Allez dans l’application Call of Duty sur l’écran d’accueil. Appuyez sur le bouton Options. Sélectionnez Rechercher des mises à jour. Si le prétéléchargement est disponible, le téléchargement apparaîtra sur votre écran. Appuyez sur OK pour commencer l’installation du fichier.

Battle.net

Connectez-vous à votre compte Battle.net. Cliquez sur l’application Call of Duty dans le menu déroulant. Sélectionnez Options. Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Si le téléchargement est disponible, confirmez pour commencer l’installation.

Les prétéléchargements des mises à jour Call of Duty peuvent être disponibles dans les 24 heures précédant l’heure de début officielle. Mais ne vous inquiétez pas si aucun téléchargement n’apparaît immédiatement, ils sont souvent disponibles quelques heures avant le début de la nouvelle saison.

Malheureusement, si vous jouez sur Xbox, il n’y a pas d’option pour prétélécharger la saison 6 de MW3 et Warzone. Vous devrez donc commencer le téléchargement à partir de 18h00. La bonne nouvelle cependant, comme mentionné précédemment, est que ce fichier sera plus petit que celui de la saison 5 Rechargée, vous ne devriez donc pas être hors du jeu trop longtemps.

Une fois le téléchargement terminé et la mise à jour en ligne, vous pourrez commencer à débloquer le nouveau camouflage Constellation’s End et à progresser vers l’obtention de la mitrailleuse Kastov LSW.

