CoD Next 2024 : comment regarder le reveal du multijoueur de Black Ops 6

Les fans de Call of Duty ont eu un premier aperçu du gameplay de Black Ops 6 lors du Xbox Showcase, mais une plongée encore plus approfondie dans le multijoueur est prévue lors du CoD Next 2024. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement.

Black Ops 6 sortira officiellement le 25 octobre, apportant une nouvelle campagne solo et un nouveau multijoueur avec des mouvements revisités. Après que les fans aient eu un premier aperçu lors du Xbox Game Showcase, une prochaine plongée approfondie est prévue à l’occasion du Call of Duty Next 2024.

Voici donc la date à laquelle le CoD Next aura lieu cette année, ainsi que la façon dont vous pourrez assister à l’événement.

Le CoD Next est prévu pour le mercredi 28 août 2024, mais l’heure de début officielle n’a pas encore été annoncée. Nous ne savons pas combien de temps durera l’événement, mais il sera probablement beaucoup plus long que le BO6 Direct qui a eu lieu après le Xbox Game Showcase, qui a duré environ 25 minutes.

Le reveal du multijoueur de Black Ops 6 lors du CoD Next sera diffusé en direct sur les chaînes officielles de Call of Duty, comme YouTube et Twitch. Il vous suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour suivre chaque annonce majeure en direct.

Comme lors des précédents événements CoD Next, des créateurs de contenu populaires seront également présents en personne pour jouer à Black Ops 6 pour la première fois, vous pourrez donc également vous rendre sur la chaîne de votre streamer préféré pour le voir prendre en main le multijoueur.

Activision Le CoD Next présentera BO6 et tous les nouveaux ajouts.

À quoi s’attendre lors du CoD Next 2024

Le Call of Duty Next 2024 nous plongera en profondeur dans le mode multijoueur de Black Ops 6, où les fans pourront voir les nouvelles cartes, armes et fonctionnalités comme le mouvement multidirectionnel en action. Bien que nous ayons déjà eu un aperçu, c’est là que Treyarch montrera le multijoueur en détail, avec de nouvelles vidéos et du gameplay.

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, c’est également probablement à ce moment-là que nous aurons plus de détails sur le prochain chapitre de Warzone. Le Battle Royale s’intègre toujours avec le dernier opus, alors attendez-vous à ce que Raven Software explique comment BO6 influencera le jeu à l’avenir.

Nous savons déjà que Warzone proposera les armes et skins de MW2 et MW3, ainsi que de Black Ops 6, tout en introduisant les nouvelles fonctionnalités de mouvement multidirectionnel. Mais les fans peuvent également s’attendre à entendre parler de nouvelles fonctionnalités exclusives à Warzone, y compris la carte qui sera utilisée pour cette nouvelle ère.

Selon les fuites, l’emblématique Verdansk devrait remplacer Urzikstan comme carte principale du BR, faisant son retour pour la première fois depuis l’arrivée de Caldera avec Vanguard. Si cela se confirme, le CoD Next offrira aux fans un aperçu du retour de cette carte et de la manière dont elle a été mise à jour pour fonctionner avec les nouvelles fonctionnalités ajoutées ces dernières années.

En plus de tout cela, l’événement montrera encore plus de contenu sur le mode Zombies de Black Ops 6 avec toutes les nouvelles additions à venir. Les développeurs ont déjà confirmé que la version de cette année sera basée sur un système de manches, ce qui a immédiatement ravi les fans.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le reveal du multijoueur de Black Ops 6 lors du Call of Duty Next.