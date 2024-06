Chronologie modifiée dans BO6 : les joueurs CoD espèrent le remake de Black Ops 2

Les joueurs de Call of Duty espèrent qu’un remake de Black Ops 2 est en préparation après avoir remarqué des changements majeurs dans la chronologie avant l’arrivée de Black Ops 6.

Les fans de Call of Duty sont impatients de mettre la main sur Black Ops 6, qui introduit non seulement le mouvement multidirectionnel révolutionnaire, mais qui impacte également la chronologie de Black Ops.

À ce propos, lorsque CharlieIntel a été invité chez Treyarch et a pu voir la chronologie du jeu, les missions de 2025 de Black Ops 2 étaient absentes. Seules les missions flashback de 1989 de Black Ops 2 étaient présentes.

De plus, chaque site web des jeux Call of Duty: Black Ops redirige désormais vers la page de Black Ops 6, à l’exception de celui de Black Ops 2.

Cela, ainsi que l’absence des missions de 2025 de BO2 sur la chronologie du jeu, a laissé les joueurs spéculer et espérer qu’un remake de Black Ops 2 soit en préparation.

Sous le post de CharlieIntel concernant les sites web des jeux Black Ops, les commentaires sont remplis de joueurs espérant un remake de Black Ops 2.

Si pour le moment rien n’a été confirmé, un remake semble tout à fait possible étant donné que nous n’en avons pas vu depuis Modern Warfare Remastered en 2016. Au lieu de cela, d’autres pensent que cela pourrait annoncer Call of Duty 2025, qui serait une suite de Black Ops 2.

Dans les commentaires du post de CI, un utilisateur a clairement indiqué que “MW3 se déroule juste avant 2025“, et comme les univers de Modern Warfare et Black Ops sont maintenant connectés, peut-être que les développeurs devront changer les dates dans Black Ops 2 pour que tout ait plus de sens au niveau canonique.

Nous devrons donc voir ce qui va se passer à l’avenir, mais pour l’instant, l’accent est mis sur Black Ops 6, qui s’inspire clairement de ses prédécesseurs. Nous en apprendrons probablement plus lors du Call of Duty Next, prévu pour août 2024.

