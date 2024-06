La date de la bêta fermée de Black Ops 6 aurait fuité

Alors que le reveal de Black Ops 6 est encore dans la tête de tout le monde, une fuite semble avoir révélé la date à laquelle les joueurs pourront mettre la main sur ce nouvel opus en avance par le biais de la bêta fermée.

Black Ops 6, prévu pour une sortie officielle le 25 octobre 2024, promet une expérience multijoueur enrichie avec de nouvelles mécaniques de jeu.

Si les joueurs ont déjà pu voir les premières images du jeu lors du Black Ops 6 Direct qui s’est déroulé après le Xbox Showcase, tous les regards sont maintenant tournés vers la bêta.

Pour le moment, aucune date officielle n’a été communiquée sur la bêta de BO6, mais nous savons que celle-ci sera d’abord exclusive aux joueurs ayant précommandé le jeu avant d’être ouvert à tous sur toutes les plateformes à la même date.

Cependant, le célèbre leaker CoD, BobNetworkUK, qui est réputé pour sa fiabilité, semble avoir découvert les dates de la bêta fermée.

D’après les informations d’un employé présumé de GAME, la bêta fermée de Black Ops 6 devrait commencer le 28 août et se terminer le 3 août.

Cette date du 28 août n’est pas anodine puisque c’est la date à laquelle Activision va organiser le CoD Next 2024, événement qui va présenter Black Ops 6 plus en profondeur.

Aussi, Bob estime que la bêta ouverte devrait débuter immédiatement après la fin de la période de la bêta fermée.

Bien que les détails officiels de la bêta fermée ne soient pas encore confirmés par Treyarch, cette fuite alimente les spéculations et les attentes. Les fans espèrent en apprendre davantage sur le nouveau système de mouvement multidirectionnel et les améliorations apportées aux classes d’armes. De plus, des informations sur les nouvelles cartes du mode multijoueur et les modes de jeu pourraient également être dévoilées.

