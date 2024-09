Black Ops 6 ne proposera pas d’accès anticipé pour la campagne, et les joueurs sont furieux

Les joueurs de Call of Duty critiquent vivement Black Ops 6 pour ne pas offrir d’accès anticipé à la campagne avant que le multijoueur ne soit disponible, et se demandent pourquoi Treyarch a pris cette décision.

Ces dernières années, notamment avec Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, la campagne était accessible quelques jours en avance pour les joueurs ayant précommandé le jeu. Cela permettait de tester les armes, de terminer l’histoire, et de découvrir certaines zones des cartes multijoueur, souvent inspirées de lieux présents dans la campagne.

Cependant, il a été révélé dans une déclaration officielle à CharlieINTEL qu’il n’y aura pas d’accès anticipé pour la campagne dans Black Ops 6.

Activision a expliqué : “L’équipe est pleinement concentrée sur le 25 octobre. Nous sommes très excités par tout ce que le jeu a à offrir à travers la Campagne, le Multijoueur et Zombies.“

“Cette année, nous avons pris la décision de permettre à la communauté d’explorer tous les modes qu’elle souhaite en même temps. Nous revenons donc à un grand lancement mondial le 25 octobre. Il n’y aura donc pas d’accès anticipé cette année pour Black Ops 6, juste un compte à rebours vers la sortie.“

Cette décision a rapidement provoqué la colère des joueurs, qui se réjouissaient à l’idée de profiter de la campagne avant de plonger dans le multijoueur et le mode Zombies.

“POURQUOI ?!” a réagi un joueur dans les réponses. “Ils prennent une excellente décision une année, puis ils font marche arrière l’année suivante. Je ne comprendrai jamais vraiment.“

Un autre commentaire, de Queen Ti, a ajouté : “C’était tellement bien d’avoir un accès anticipé à la campagne pour pouvoir se concentrer sur la montée en niveau des armes au lancement.“

D’autres ont également affirmé qu’ils “ne joueront probablement pas” à la campagne et se concentreront plutôt sur le multijoueur et Warzone, qui arrivera peu après.

Bien que la réponse générale soit extrêmement négative, certains joueurs ont accepté cette décision. “On y jouera tous le jour de la sortie. Je ne vois pas de problème“, a commenté un utilisateur.

D’autres ont déclaré que cela leur rappelait “la bonne vieille époque“, espérant que Black Ops 6 fera renaître la nostalgie dès le jour de sa sortie.

La campagne n’est peut-être pas la partie la plus populaire de chaque Call of Duty, mais il est indéniable qu’un certain nombre de joueurs seront déçus et pourraient même finir par ne pas jouer cette année.