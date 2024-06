Comment jouer à la bêta de Black Ops 6 : accès anticipé et toutes les infos

Avec le lancement de Black Ops 6 en octobre 2024, les fans de CoD vont pouvoir essayer le mode multijoueur en avance grâce à la bêta. Voici tout ce que vous devez savoir.

Call of Duty: Black Ops 6 sort officiellement le 25 octobre, apportant une nouvelle campagne ainsi que le retour du mode Zombies avec un système de manches. Mais c’est le nouveau mode multijoueur qui attirera la plupart des joueurs, et vous pourrez prochainement tester les nouvelles cartes et les mouvements avant le grand lancement grâce à la bêta ouverte.

Voici donc comment jouer à la bêta ouverte de Black Ops 6, y compris comment obtenir un accès anticipé.

Activision Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre 2024.

Quand commence la bêta ouverte de Black Ops 6 ?

Il n’y a pas de date de début officielle pour la bêta ouverte de Black Ops 6, mais nous savons qu’elle arrive cet “automne”.

En nous basant sur la bêta ouverte de MW3, qui est sortie environ un mois avant son lancement officiel, nous pensons que la bêta de BO6 aura lieu fin septembre ou début octobre.

Contrairement aux années précédentes, la bêta de BO6 arrivera sur toutes les plateformes le même jour, plutôt que de donner un accès anticipé aux propriétaires de PlayStation. Au lieu de cela, elle sera disponible simultanément sur Xbox, PlayStation et PC.

La bêta ouverte de Black Ops 6 est complètement gratuite sur toutes les plateformes, il vous suffit donc de la télécharger depuis la boutique de votre plateforme. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de précommander Black Ops 6 pour accéder à la bêta.

Vous pouvez toutefois obtenir un accès anticipé à Black Ops 6 en précommandant n’importe quelle version du jeu. Il n’a pas été révélé combien de temps avant la sortie officielle vous pourrez accéder à l’accès anticipé, mais toute personne qui sécurisera sa copie à l’avance aura la priorité.

Ceux qui précommandent recevront un code leur permettant de télécharger la bêta avant qu’elle ne soit disponible sur les boutiques officielles. Cela vous permettra de découvrir BO6 avant le reste du monde et d’essayer toutes les nouvelles fonctionnalités.

Cela dit, comme mentionné ci-dessus, même si vous ne souhaitez pas précommander le jeu, vous pourrez toujours jouer à la bêta ouverte gratuitement peu de temps après.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la bêta ouverte de Black Ops 6. Nous mettrons à jour cet article avec les dates officielles et les détails sur le contenu dès que nous en saurons plus.

Black Ops 6 sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour ainsi que sur les consoles de génération précédente, alors assurez-vous d’être à jour sur le reste de la série BO en attendant.