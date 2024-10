Black Ops 6 confirme le retour tant attendu de Nuketown

Après quatre ans d’absence, la célèbre carte multijoueur Nuketown fait son grand retour dans Call of Duty avec Black Ops 6.

Tout comme les fans de Call of Duty adorent Shipment, Nuketown est l’une des cartes les plus appréciées de l’histoire de la franchise. Cette carte de petite taille a fait sa première apparition dans Black Ops 2 en 2012 et a ensuite été présente dans trois autres opus.

Cela fait un moment que les joueurs n’ont pas pu s’affronter sur ce site de tests d’armes nucléaires, mais l’attente touche à sa fin puisque Treyarch a annoncé que Nuketown sera disponible le 1er novembre, soit une semaine après le lancement de Black Ops 6 prévu pour le 25 octobre.

D’après le teaser dévoilé, il est encore difficile de savoir si cette version sera un remaster fidèle de la carte originale ou si des modifications seront apportées dans la conception.

Cependant, même si l’annonce suscite l’enthousiasme des fans, certaines inquiétudes persistent, notamment en raison des critiques formulées par le passé sur la conception des cartes.

Black Ops 6 proposera 16 cartes au lancement, réparties en deux types de cartes. Les quatre cartes “Strike” sont plus petites et conçues pour des parties en 2v2 ou 6v6, tandis que les 12 autres cartes dites “Core” suivent un schéma plus traditionnel auquel les fans sont habitués.

Treyarch s’est concentré sur des cartes de petite et moyenne taille pour ce nouvel opus, ce qui a frustré certains joueurs qui espéraient des cartes plus grandes avec une conception classique en trois voies.

Le studio a toutefois rassuré les joueurs en affirmant que la plupart des 12 cartes “Core” 6v6 au lancement seront de taille moyenne. Malgré sa popularité, Nuketown reste l’une des plus petites cartes de l’histoire de Call of Duty.

En conséquence, cela pourrait ne pas plaire à certains joueurs déjà contrariés par l’abondance de cartes de petite taille. Heureusement, il reste encore huit cartes “Core” 6v6 à découvrir. Il est donc possible que les avis négatifs évoluent au fil du temps.

De plus, Nuketown ne sera pas la seule version de cette carte dans Black Ops 6. Area 99 est une nouvelle carte Resurgence pour Warzone, également conçue par Treyarch et directement inspirée de la carte multijoueur.