Le studio derrière My Hero Academia va bientôt dévoiler son nouvel anime

Le studio Bones, à qui l’on doit notamment l’anime My Hero Academia, a un nouveau projet en préparation, et les détails arriveront bientôt.

L’Anime Expo 2024 approche, l’évènement ayant lieu du 4 au 7 juillet à Los Angeles, et de nombreuses franchises y seront présentes. Ce sera ainsi l’occasion d’avoir des nouvelles de suites très attendues, comme par exemple la saison 2 d’Oshi no Ko ou encore celle de Blue Lock, mais aussi de certaines nouveautés, à l’instar de Dandadan.

Et au cours de cet évènement, il y a un moment particulier qui semble être particulièrement intrigant. En effet, le studio Bones va organiser un panel avec la célèbre maison d’édition nippone Kōdansha, afin de présenter le fruit de leur nouvelle collaboration.

Comme mentionné sur le site de l’Anime Expo, les deux partenaires vont non seulement annoncer leur nouveau projet d’anime, mais ils présenteront également une bande-annonce et des images des coulisses. Les participants auront même la chance de recevoir un petit cadeau !

Si vous avez la chance d’y assister, la conférence se tiendra le premier jour de l’expo, le 4 juillet. Kodansha est la société qui nous a offert L’Attaque des Titans parmi de nombreux autres mangas de premier ordre.

Comme Kodansha publie le Weekly Shōnen Magazine, les possibilités sont extrêmement vastes. La société publie de nombreux mangas chaque semaine, et pratiquement tous sont candidats pour une adaptation.

Néanmoins, cela arrive au moment parfait pour le studio Bones. Car l’un de leurs animes les plus populaires dernièrement, à savoir My Hero Academia, se rapproche de plus en plus de sa conclusion. À noter également que le studio d’animation est à l’origine de nombreux autres classiques, comme par exemple Soul Eater, mais aussi Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Noragami, Bungō Stray Dogs, Mob Psycho 100 et bien d’autres encore.

On espère alors que leur prochain anime atteindra le même niveau de popularité que l’adaptation du manga désormais culte de Kōhei Horikoshi. Mais pour le savoir, il faudra attendre jusqu’en juillet. D’ici là, vous pouvez prendre votre mal en patience en découvrant notre liste des animes à voir ce mois-ci.

