Les fans de My Hero Academia ont hâte de voir ce combat dans l’anime, et ce n’est pas celui de Deku

My Hero Academia est connu notamment pour ses combats épiques, et il y en a un en particulier que les fans attendent avec impatience dans l’anime. Mais étonnamment, il n’implique pas Deku.

La saison 7 de My Hero Academia a démarré sur les chapeaux de roues, avec Star and Stripe et Tomura Shigaraki qui se sont directement confrontés. Cela a ainsi donné lieu à un dangereux combat en haute altitude, nous rappelant ainsi que l’anime du studio Bones est devenu une véritable référence en matière de batailles épiques.

Et alors que My Hero Academia semble toucher à sa fin, les fans du manga désormais culte de Kōhei Horikoshi ont débattu sur le combat qu’ils attendent le plus dans l’anime. Et il y a notamment un combat en particulier qui a récemment été mis en avant, dans lequel on retrouve bien évidemment Shigaraki, mais où Deku n’a qu’un rôle mineur.

En effet, c’est le moment où Endeavor et Hawks, menant un bataillon de jeune héros en devenir pour faire face à All For One (AFO), qui est très attendu par certains fans. Se déroulant du chapitre 353 au chapitre 364 dans le manga, le public pourra alors assister à une épreuve qui mettra à rude épreuve les participants, qui pourront ainsi montrer l’étendue de leurs capacités.

“Ce combat a certaines des meilleures chorégraphies, panels et dialogues de l’histoire. Les remarques sarcastiques d’AFO, la rage d’Endeavor, le désespoir de Hawks. J’espère vraiment que les animateurs vont se surpasser pour ce combat”, a déclaré un fan sur Reddit.

“Endeavor et Hawks ont eu de grandes dynamiques avec All For One. J’espère vraiment que la saison 7 leur rendra justice. L’anime est généralement au top quand Endeavor est à l’écran”, a ajouté un autre.

Un internaute a quant à lui simplement déclaré ceci : “Endeavor contre All For One est absolument le meilleur combat de tout My Hero Academia.”

Ce combat n’était autre que le prélude à la confrontation finale entre Deku et Shigaraki. C’est aussi une rencontre épique, mais le combat entre Endeavor et Hawks a vraiment une atmosphère imprévisible, car on ne sait tout simplement pas comment ça va se passer. N’importe lequel d’entre eux pourrait mourir – mais il faudra lire le manga ou regarder l’anime pour le découvrir.

