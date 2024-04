Les fans veulent un remake de cet anime culte pour son 20e anniversaire

Les remakes ne sont pas rares dans le monde de l’anime. Hunter x Hunter (2011) et Fullmetal Alchemist: Brotherhood en sont deux exemples majeurs. Les fans espèrent alors qu’un autre classique du genre bénéficiera lui aussi du même traitement, et il s’agit de Soul Eater.

Lancé en 2008, l’anime Soul Eater nous transporte à Shibusen, une académie fondée et dirigée par Maître Shinigami, et qui a pour objectif de protéger le monde des monstres et des humains maléfiques en formant des groupes de combattants. Ce shonen est vite devenu un véritable classique, ayant bercé toute une génération de fans au moment de sa sortie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’anime, adapté du manga éponyme d’Atsushi Ōkubo, est encore aujourd’hui très populaire aux yeux du public, bien que certains aient été déçus par la direction prise à la fin de l’anime, qui s’éloigne de l’œuvre d’origine. Et alors que le manga va fêter ses 20 ans cette année, de nombreux fans espèrent que Soul Eater va avoir droit un nouvel anime, beaucoup attendant le retour de Soul, Maka et des autres personnages au travers d’un remake.

“Soul Eater : Resonance”, déclare un fan sur Reddit. “Ce serait le rêve de ma vie.” D’autres sont d’accord, mais gardent leurs attentes modérées : “Il garde une place spéciale dans mon cœur mais c’est très peu probable.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On remarque toutefois que certains semblent assez réticents à l’idée d’un remake de l’anime Soul Eater, de peur que ce dernier ne soit pas à la hauteur de l’original, qui était produit par le fameux Studio Bones. Un internaute expliquait justement à ce propos : “Je ne pense pas qu’un studio actuel puisse rendre justice à Soul Eater. L’animation était si unique et la qualité constamment de haut niveau.”

Un autre suggère alors qu’une suite suivant la vraie histoire pourrait être une meilleure solution. “Honnêtement, s’ils faisaient cela, je préférerais qu’ils fassent comme Blue Exorcist et Black Butler et qu’ils fassent simplement comme si les éléments non-canons n’étaient jamais arrivés et qu’ils continuent à partir du point de divergence”, déclare un autre utilisateur. “Je sais que cela rendrait les choses confuses pour les nouveaux venus, mais je ne peux vraiment pas voir un remake complet être autre chose que largement inférieur.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une option qui pourrait faire sens, d’autant qu’elle a été employée par d’autres animes par le passé, et notamment par ceux mentionnés précédemment. Cela pourrait ainsi être une solution envisageable pour Soul Eater, dont l’anime s’est terminé en 2009, soit il y a maintenant 15 ans.

Il semblerait donc que les remakes d’anciens classiques soient de plus en plus plébiscités par les fans ces derniers temps, puisque dernièrement, c’est Tokyo Ghoul qui avait fait l’objet de demandes similaires suite à l’annonce d’un nouveau projet pour les 10 ans de l’anime.

L’article continue après la publicité