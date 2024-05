La date de la saison 2 d’Oshi No Ko dévoilée dans le nouveau trailer

La date de sortie de la saison 2 d’Oshi No Ko a enfin été annoncée, accompagnée d’une bande-annonce qui donne un aperçu de ce qui nous attend dans les prochains épisodes.

C’était l’un des animes les plus populaires de 2023 : autant dire que la saison 2 d’Oshi No Ko est très attendue. Une histoire surprenante pour des personnages hauts en couleurs, un opening suffisamment apprécié pour devenir la chanson la plus écoutée au Japon, la série s’est très vite constituée un public de spectateurs passionnés. Et on sait désormais que la suite arrivera le 3 juillet 2024 !

La nouvelle saison couvrira un nouvel arc du manga d’Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, à savoir celui du théâtre (aussi connu sous le nom de Tokyo Blade.) Nos héros vont ainsi participer à l’adaptation d’un manga en pièce, par une troupe aux méthodes révolutionnaires. Tout en continuant, bien évidemment, d’enquêter sur la mort d’Aï.

C’est lors d’un événement en direct diffusé mondialement sur YouTube que la date de sortie officielle de la saison 2 a été annoncée. Des membres du casting ont également participé, tandis qu’un nouveau visuel et une bande-annonce étaient dévoilés.

Oshi No Ko s’intéresse aux jumeaux Aqua et Ruby, qui grandissent dans l’ombre de la célébrité de leur mère, une idole au Japon. Mais les deux enfants sont en réalité deux adultes réincarnés, ayant conservé leurs souvenirs et possédant un lien avec la star dans leur vie précédente.

Dans l’arc du théâtre, Aqua et Ruby rejoignent une troupe prévoyant d’adapter le manga Tokyo Blade. Ce passage d’Oshi No Ko est d’autant plus important qu’il est suivi d’un autre arc, “Privé”, qui offrira alors enfin une réponse sur la raison de la réincarnation des jumeaux.

L’anime s’apprête donc à plonger toujours plus profondément dans les intrigues complexes, entre la culture des idoles de la pop japonaise et les questions de vie et de mort. À ce stade, le nombre d’épisodes n’a pas encore été révélé. De son côté, la première saison en proposait 11.

L’anime Oshi No Ko est disponible sur ADN en France. Et pour ceux qui n’en auraient pas assez, vous pouvez consulter notre liste des animes sortis ce mois-ci.