Le film Blue Lock : Episode Nagi sortira plus tôt que prévu dans les salles françaises

La nouvelle ne manquera pas de ravir les fans de l’anime de foot : la sortie a été avancée de presque un mois pour la France, alors que le film fait un carton au Japon.

Alors que les fans attendent encore la saison 2 de Blue Lock, toujours en production, un nouveau film va leur permettre de passer le temps. Dérivant de l’histoire principale, le long-métrage se veut une adaptation du spin-off du célèbre manga de Muneyuka Kaneshiro et Yusuke Nomura, cette fois avec Kota Sannomiya au dessin.

Autant aller droit au but : le film Episode Nagi sortira finalement en salle le 3 juillet 2024. La bonne nouvelle a été annoncée par Crunchyroll, et la mise à jour est bienvenue, arrivant après un long moment d’incertitude pour le long-métrage de 8-Bit – comme pour de nombreux films de franchise anime souhaitant se faire une place dans nos salles. Si au départ les spectateurs n’avaient même pas la certitude de pouvoir découvrir l’histoire sur grand écran, plusieurs annonces avaient fini par revenir sur une possibilité de sortie. On avait alors enfin choisi une première date, le 31 juillet 2024.

Au Japon, le film a fait un carton depuis sa sortie le 19 avril 2024, rapportant déjà plus d’1,5 milliard de yens d’après Crunchyroll (l’équivalent de 9,5 millions d’euros). Un joli palmarès qui vaudra des cadeaux aux prochains spectateurs japonais, mais qui n’égale pas une autre production tirée de franchise anime et qu’on attend également en France : Haikyû !! La guerre des poubelles avait atteint les 2,23 milliards de yens pour son seul week-end d’ouverture.

Blue Lock reprend le manga éponyme, dans lequel le Japon se lance à la recherche de prodiges du football pour avoir la chance de brandir la coupe du monde. Et pour améliorer le niveau de l’équipe, quoi de mieux que des joueurs qui ont la gagne et ne reculeront devant rien pour marquer ?

La première saison est déjà disponible sur Crunchyroll, et la seconde ne devrait plus tarder : elle est attendue pour octobre 2024. Le film Episode Nagi permettra ainsi de se remettre dans le bain en s’attardant sur la rivalité entre les personnages Seishiro Nagi et Reo Mikage.