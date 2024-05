L’Attaque des Titans : ces nouveaux détails sur le passé de Livaï enfin révélés

Le nouveau spin-off de L’Attaque des Titans permet d’en apprendre davantage sur Livaï, en particulier sur son passé et sur certains éléments si caractéristiques de ce personnage désormais culte.

L’Attaque des Titans (ou Shingeki no Kyojin en VO) est sans aucun doute l’un des mangas les plus populaires de ces dernières années. Après avoir captivé les fans pendant plus d’une décennie, l’œuvre du célèbre Hajime Isayama s’est achevée en 2021, tandis que son adaptation animée s’est conclue quant à elle en 2023. Et alors que certains espéraient avoir droit à davantage, L’Attaque des Titans revient avec un tout nouveau spin-off.

Il s’agit d’un one-shot, écrit et illustré par Isayama, qui se concentre sur le personnage le plus populaire de la série, à savoir Livaï Ackerman. Ce nouveau chapitre, intitulé ‘Bad Boy’, a été publié dans le cadre du récent artbook de L’Attaque des Titans, connu sous le nom de Shingeki FLY. Ce one-shot compte 18 pages et est entièrement dédié au fameux Caporal-Chef.

Bad Boy suscite un énorme engouement chez les fans de l’œuvre. Cela est d’autant plus vrai après qu’il a été révélé que ce one-shot de L’Attaque des Titans permet d’en apprendre plus sur le passé du Livaï, et notamment sur la manière dont ses pouvoirs se sont éveillés.

Depuis son introduction dans L’Attaque des Titans, Livaï est l’un des personnages les plus forts de toute la franchise. En fait, il est le plus fort des humains “normaux”. Même les détenteurs du Pouvoir des Titans ne lui arrivent pas à la cheville, comme on a pu le voir à plusieurs reprises tout au long de l’histoire. Les premiers lecteurs ont maintenant confirmé sur X/Twitter que Bad Boy explore comment Livaï est devenu si puissant et comment il a éveillé ses pouvoirs en tant que membre du clan Ackerman.

Ce one-shot de L’Attaque des Titans révèle également d’autres détails intéressants sur Livaï et ses origines. Par exemple, Bad Boy révèle la raison de son amour pour le thé. Dans l’histoire, on peut effectivement le voir savourer son thé à différents moments.

On apprend ainsi que si Livaï aime tant le thé, c’est parce que cela lui rappelle les moments heureux qu’il a passés avec sa mère. La mère de Livaï, Kuchel Ackerman, a mené une vie tragique dans la ville souterraine et est morte de manière tout aussi tragique alors que Livaï n’était encore qu’un enfant. Bad Boy montre alors un jeune Livaï savourant du thé avec sa mère, donnant ainsi aux lecteurs un meilleur aperçu de leur relation.

En parlant de thé, ce spin-off de L’Attaque des Titans répond aussi à la question de pourquoi Livaï tient sa tasse d’une manière si particulière. Cela est également lié à Kuchel. Une fois, en prenant le thé avec elle, l’anse de la tasse de Livaï s’est brisée, le laissant dévasté. C’est pourquoi il la tient depuis d’une manière pour le moins originale.

Et il y a encore plus à découvrir dans Bad Boy. Le one-shot a été publié le 30 avril 2024, exclusivement au Japon. Actuellement, la sortie est uniquement disponible dans la copie physique de l’artbook L’Attaque des Titans FLY. La version numérique du one-shot ainsi que sa sortie mondiale n’ont pas encore été annoncées.

L’Attaque des Titans pourrait être terminée, mais cela ne veut pas dire que s’en est fini pour Hajime Isayama. Le mangaka avait notamment dévoilé son nouveau projet le mois dernier, en collaboration avec Yuki Kaji, qui prête sa voix à Eren Jäger dans l’anime.

