Tous les animes d’avril 2024 : que voir pour démarrer le printemps 2024 ?

La saison du printemps 2024 des animes va bientôt démarrer, après un hiver riche en nouveautés : quelles séries d’animation voir sur Crunchyroll, Disney+ et autres pour le mois d’avril 2024 ?

La saison hiver 2024 a été très intéressante et fournie dans le domaine des animes. Solo Leveling a fait un démarrage impressionnant, abattant records sur records, tandis que d’autres séries continuaient sur leur lancée, telle que One Piece et son début d’arc Egghead. Les spectateurs ont également pu découvrir des outsiders comme Ninja Kamui, qui a convaincu lui aussi son public.

Mais la saison du printemps promet elle aussi de bonnes surprises. On sait déjà que la saison 4 de Demon Slayer va débarquer en mai : après des avant-premières réussies en termes de box-office, l’anime fait monter la hype. Pourtant, les spectateurs auront de belles choses à se mettre sous la dent dès le début de la saison : quels animes voir en avril 2024 ? Crunchyroll, Disney+ et les autres, on vous dit quels films et séries regarder ce mois-ci.

Quels animes voir sur Crunchyroll en avril 2024 ?

Pour démarrer la saison du printemps, Crunchyroll va présenter des animes déjà particulièrement attendus. Si la saison 4 de Demon Slayer se fait désirer, les spectateurs ne seront pas abandonnés pour autant !

naoya matsumoto/shueisha/production i.g

On peut notamment compter sur Kaiju No. 8, adaptation du manga du même nom et mettant en scène une histoire et des personnages que les fans comparent déjà à des séries de la trempe de L’Attaque des Titans.

Black Butler va également revenir en force dans l’arc Public School, envoyant son duo de personnages dans une école cachant de sombres secrets. Les aficionados du genre furyo pourront également profiter de Wind Breaker et ses nombreuses bastons entre lycéens, tandis que Mushoku Tensei revient dans le très attendu cour 2 de sa saison 2.

Retrouvez ci-dessous les animes du mois d’avril 2024 sur Crunchyroll :

God’s Games We Play – 1er avril 2024

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Partie 2 – 1er avril 2024

I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability – 1er avril 2024

Re:Monster – 1er avril 2024

Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf – 1er avril 2024

The Banished Former Hero Lives as He Pleases – 1er avril 2024

Train to the End of the World – 1er avril 2024

RoOT/Route of OddTaxi – 2 avril 2024

BARTENDER Glass of God – 3 avril 2024

A Condition Called Love – 4 avril 2024

An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride – 4 avril 2024

Yuru Camp – Au grand air Saison 3 – 4 avril 2024

WIND BREAKER – 4 avril 2024

Astro Note – 5 avril 2024

The Irregular at Magic High School Saison 3 – 5 avril 2024

THE iDOLM@STER SHINY COLORS – 5 avril 2024

NIJIYON ANIMATION 2 – 5 avril 2024

Moi, quand je me réincarne en slime Saison 3 – 5 avril 2024

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World – 7 avril 2024

Vampire Dormitory – 7 avril 2024

Grandpa and Grandma Turn Young Again – 7 avril 2024

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Saison 2 Cour 2 – 7 avril 2024

Sound! Euphonium Saison 3 – 7 avril 2024

The Duke of Death and His Maid Saison 3 – 7 avril 2024

Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers – 8 avril 2024

Tadaima, Okaeri – 8 avril 2024

Oblivion Battery – 9 avril 2024

Unnamed Memory – 9 avril 2024

Viral Hit – 10 avril 2024

Date A Live V – 10 avril 2024

The Many Sides of Voice Actor Radio – 10 avril 2024

Shadowverse Flame: Arc-hen – 12 avril 2024

The Misfit of Demon King Academy II (Cour 2) – 12 avril 2024

Kaiju No. 8 – 13 avril 2024

Black Butler -Public School Arc- – 13 avril 2024

Kurayukaba – printemps 2024

Kuramerukagari – printemps 2024

Quels animes voir sur Disney+ en avril 2024 ?

Bien que Disney+ n’ait pas encore partagé son lineup officiel pour le mois des poissons, on peut toutefois déjà compter sur la présence de The Fable à partir du 6 avril dans son catalogue, reprenant le manga éponyme mettant en scène une histoire de yakuza.

No Longer Rangers, ou Sentai Daishikkaku viendra également sur la plateforme de streaming pour présenter son histoire d’envahisseurs condamnés à être humiliés en public depuis plus de douze ans, face à un groupe de faux héros. Rendez-vous le 7 avril 2024 !

Nous mettrons cet espace à jour une fois les informations officielles partagées par Disney+ à la fin du mois de mars.

Les animes sans diffuseur annoncé d’avril 2024

D’autres animes restent très attendus pour le mois d’avril 2024, mais n’ont pas encore été annoncés par des diffuseurs en France.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les animes à voir en avril 2024 :

Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included – 30 mars 2024 (et le 6 avril sur Tokyo MX)

Touken Ranbu Kai: Kyoden Moyuru Honnōji – 2 avril 2024

Henjin no Salad Bowl – 4 avril 2024

Highspeed Etoile – 5 avril 2024

Girls Band Cry – 5 avril 2024

Oi! Tonbo – 6 avril 2024

Karasu wa Aruji wo Erabanai – 6 avril 2024

Tonari no Youkai-san – 6 avril 2024

Jellyfish Can’t Swim in the Night – 6 avril 2024

Blue Archive the Animation – 7 avril 2024

Himitsu no AiPri – 7 avril 2024

Mission: Yozakura Family – 7 avril 2024

Rinkai! – 9 avril 2024

Kaii to Otome to Kamikakushi – 10 avril 2024

KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! 3 – 10 avril 2024

Whispering Me a Love Song – 13 avril 2024

The New Gate – 13 avril 2024

Quels films d’animation sortent en avril 2024 ?

Les séries ne sont pas les seules à avoir droit à une sortie en avril 2024 du côté des animes. Si tous n’ont pas encore de date de sortie ou de diffusion en France. À noter que Spy x Family : Code White a enfin obtenu sa date de sortie dans les salles françaises, et est donc attendu le 17 avril 2024 !

Vous pouvez retrouver ci-dessous les films qui démarreront pour le début de la saison du printemps :

Yumi’s Cells: The Movie – 2 avril 2024 au Japon

Detective Conan Movie 27 – 12 avril 2024 au Japon

Spy x Family : Code White – 17 avril 2024 en France

Blue Lock – Episode Nagi 19 avril 2024 au Japon

Kurayukaba – date à confirmer, “printemps 2024” sur Crunchyroll

Kuramerukagari – date à confirmer, “printemps 2024” sur Crunchyroll

Nous mettrons bien évidemment cette partie à jour dès que les programmes et catalogues des autres plateformes de streaming telles qu’ADN, Disney+, Netflix, Prime Video et autres seront partagés pour le mois d’avril 2024.