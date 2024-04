Dans quel ordre regarder My Hero Academia ? Anime, films et OAV

My Hero Academia est prêt à revenir dans une saison 7. Mais alors qu’on approche de la saga finale, dans quel ordre faut-il regarder l’anime, les films et autres épisodes spéciaux ?

Dès le départ, les aventures de Midoriya ont soufflé un vent de fraîcheur dans le monde des animes : outre son animation solide, l’humour venu tout droit du manga de Kohei Horikoshi ou encore sa musique entraînante, l’histoire des apprentis super-héros était remplie de bons sentiments. Izuku n’a pas d’Alter au début, mais peu importe, il se battra jusqu’au bout pour réaliser son rêve de devenir le meilleur justicier et se hisser à la hauteur d’All Might.

L’anime a cartonné, et les saisons se sont enchaînées en une décennie, agrémentées de bonus : épisodes spéciaux inédits (ou OAV, pour Original Animation Video), longs-métrages, l’anime a su tirer profit de sa popularité : on attend même un prochain film, You’re Next. Mais avec le temps, le contenu n’a jamais cessé d’augmenter et pourrait effrayer un public de néophytes ou perdre les fans cherchant à se replonger dans l’univers de Yuei depuis le tout début. Dans quel ordre faut-il regarder My Hero Academia sans rater quoi que ce soit ? On vous explique toute la chronologie.

toho/k. horikoshi/shueisha

L’ordre de visionnage “idéal” de My Hero Academia nécessite le mélange des saisons régulières de l’anime, avec les films et les OAV qui permettent d’explorer davantage certains points-clé de l’intrigue.

Voici la chronologie linéaire de My Hero Academia en un coup d’œil :

My Hero Academia: All Might: Rising (OAV du film My Hero Academia: Two Heroes)

My Hero Academia Saison 1

My Hero Academia: Formation de sauvetage (OAV 1)

My Hero Academia Saison 2, Épisodes 1-20

My Hero Academia: Entraînement de la mort (OAV 2)

My Hero Academia Saison 2, Épisodes 21-25

My Hero Academia: Two Heroes (long-métrage)

My Hero Academia Saison 3, Épisodes 1-14

My Hero Academia: Restez en vie ! Entraînement à la survie Parties 1 et 2 (OAV 3 et 4)

My Hero Academia Saison 3, Épisodes 15-25

My Hero Academia Saison 4

My Hero Academia: U.A. Heroes Battle (OAV du film My Hero Academia: Heroes Rising)

My Hero Academia: Heroes Rising (long-métrage)

My Hero Academia Saison 5, Épisodes 1-18

My Hero Academia: LHB (OAV 5)

My Hero Academia: Riez ! Quitte à en mourir… (OAV 6)

My Hero Academia Saison 5, Épisodes 19-25

My Hero Academia: Departure (ou Tadibachi en VO) (OAV du film My Hero Academia: World Heroes’ Mission)

My Hero Academia: World Heroes’ Mission (long-métrage)

My Hero Academia Saison 6

Le mélange peut paraître confus, mais a du sens si l’on souhaite aborder l’histoire de Deku et autres héros dans un ordre respectant une chronologie linéaire.

L’OAV “All Might: Rising” explore ainsi l’ascension de Toshinori jusqu’à son statut de célèbre héros tel que nous l’avons découvert dans les premiers épisodes de la série d’animation. Quant au film World Heroes’ Mission, il montre Deku confronté au monde entier après avoir été accusé à tort de terrorisme. Le long-métrage permet en plus d’introduire le personnage de Rody Soul.

Faut-il regarder tous les films de My Hero Academia ?

crunchyroll

Pour ceux qui seraient pressés de tout (re)regarder avant de se mettre aux épisodes de la saison 7 de My Hero Academia, il reste envisageable de faire l’impasse sur les longs-métrages.

En effet, leur intrigue a souvent peu d’impact sur la suite de l’anime. Mais il est malgré tout vivement conseillé de les voir, avant tout pour la caractérisation des personnages qui est souvent approfondie dans ce format. Mais aussi pour leur qualité d’écriture évidente, qui vous promet de passer un bon moment en compagnie de vos héros préférés.

Y a-t-il des épisodes fillers dans My Hero Academia ?

En sept saisons, My Hero Academia ne compte “que” quatre épisodes fillers, conçus normalement pour “remplir” les trous et gagner du temps dans la production (ou faire un récapitulatif des précédentes saisons) : il est ici question des épisodes 39, 58, 64 et 104.

Il est tout à fait possible de les passer pour gagner du temps. Car si certains rares éléments sont plus ou moins inédits, leur histoire a rarement de l’intérêt pour le reste de l’intrigue ou la connaissance des personnages.

Retrouvez ci-dessous la liste des épisodes fillers de My Hero Academia par saison :

Saison 3, Épisode 1 “La Partie commence“

Saison 3, Épisode 20 “L’amour au secours de la planète“

Saison 4, Épisode 1 “Le scoop de la seconde A de Yuei“

Saison 5, Épisode 16 “Les retrouvailles avec Selkie“

Où regarder My Hero Academia ?

crunchyroll

Tous les épisodes de My Hero Academia ainsi que deux films, Two Heroes et World Heroes’ Mission, sont sur Crunchyroll. Les nouvelles saisons y sont diffusées à un rythme hebdomadaire, en simultané avec le Japon, ce qui en fait la plateforme idéale pour rester à jour avec l’anime.

Le deuxième film de My Hero Academia, Heroes Rising, est quant à lui disponible sur Netflix, qui a également accueilli Two Heroes dans son catalogue.

Il est aussi possible de regarder la série sur Prime Video, mais il faut tout de même prendre en compte l’absence des premiers épisodes : seules les saisons 4 à 6 sont disponibles, à condition d’avoir un abonnement au Pass Warner.

Pour les OAV des films, conçus pour accompagner les longs-métrages, ils se trouvent dans les bonus des DVD et Blu-Ray de My Hero Academia.

Enfin, le prochain film You’re Next n’est pas encore disponible en streaming. Pour le voir, il faudra se rendre directement au cinéma, ou attendre une sortie sur une plateforme.