Dandadan : fenêtre de sortie, trailer, intrigue…

Après s’être rapidement démarqué en devenant l’un des mangas les plus populaires de la nouvelle génération, Dandadan va avoir droit à son adaptation en anime, et voici tout ce qu’on sait à ce sujet.

Ayant fait ses débuts en avril 2021 sur la plateforme de lecture en ligne Shōnen Jump+, le manga Dandadan (ou DanDaDan) a su se faire un nom auprès du public, qui a été séduit par son histoire mêlant aliens et fantômes, mais aussi et surtout par son duo de protagonistes aussi têtus que téméraires. C’est pourquoi dès l’annonce de son adaptation, de nombreux fans étaient plus qu’impatients de découvrir l’anime, qui figure très certainement dans la liste des titres les plus attendus de cette année 2024.

Dandadan est écrit et illustré par Yukinobu Tatsu, connu notamment pour avoir été l’assistant de Tatsuki Fujimoto sur Fire Punch et Chainsaw Man, mais aussi de Yūji Kaku sur Hell’s Paradise. Yukinobu a par la suite rapidement prouvé qu’il était plus que capable de gérer son propre manga, remportant plusieurs récompenses et atteignant plus de 3 millions de copies en circulation en fin d’année dernière.

Adapter le manga en anime était ainsi une évidence, et c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à vous préparer à l’arrivée de Momo et Ken sur vos écrans. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain anime Dandadan.

Sommaire

L’anime Dandadan fera ses débuts en octobre 2024. Cela a été révélé dans la première bande-annonce de l’anime.

Crunchyroll

La production a été annoncée en novembre 2023, et nous avons régulièrement eu droit à quelques détails depuis lors. Dandadan sera présent à l’Anime Expo du 4 au 7 juillet 2024, à Los Angeles, et il y a donc de fortes chances que la date de sortie exacte soit annoncée à ce moment-là.

Y a-t-il une bande-annonce pour Dandadan ?

La première bande-annonce de Dandadan est arrivée en novembre 2023, annonçant que l’anime était en production.

Cette courte vidéo offre un bref aperçu des événements auxquels vous pouvez vous attendre dans Dandadan. Vous y verrez des aliens étranges, des fantômes loufoques et nos protagonistes dans toute sorte de situations périlleuses.

Une deuxième bande-annonce a été publiée en mars 2024, avec la même énergie et des visuels toujours aussi déjantés.

Quelques semaines plus tard, c’est Netflix qui a à son tour partagé sa bande-annonce pour l’anime, qui sera également disponible dans le catalogue du géant du streaming.

Intrigue de Dandadan

Dandadan met en scène deux lycéens, Momo Ayase et Ken Takakura, qui ont des croyances opposées : Momo croit aux fantômes, mais pas aux extraterrestres, tandis que Ken croit le contraire. Ils se défient mutuellement de se rendre dans des endroits où les deux phénomènes ont été observés, pour finalement découvrir qu’ils ont tous les deux raisons.

Leurs expériences leur confèrent des pouvoirs étranges, Momo obtenant des capacités télékinétiques et Ken pouvant se transformer en une puissante entité démoniaque. Ils décident d’enquêter sur les phénomènes paranormaux et les OVNIs, donnant ainsi lieu à des situations toutes plus insolites les unes que les autres.

Qui réalise Dandadan ?

Dandadan est produit par le studio d’animation Science SARU, connu entre autres pour Devilman Crybaby, et plus récemment Scott Pilgrim prend son envol. Fūga Yamashira réalise l’anime, marquant ainsi ses débuts en tant que réalisateur, ayant précédemment travaillé sur d’autres projets du studio, comme par exemple Devil Crybaby, mais aussi Tatami Time Machine Blues ou encore Inu-Oh (2022).

Côté scénario, c’est Hiroshi Seko que l’on retrouve sur le projet. Si ce nom ne vous dit rien, on lui doit pourtant le scénario de nombreuses adaptations animées, à l’instar de Seraph of the End, mais aussi Ajin, Mob Psycho 100, Vinland Saga, Dorohedoro, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, et bien d’autres encore.

Enfin, la musique est composée par Kensuke Ushio. Un autre nom très prometteur, puisque c’est Ushio qui a composé toutes les musiques du film d’animation Inu-Oh.

Casting de Dandadan

Momo Ayase et Ken Takakura seront respectivement doublés par Shion Wakayama et Natsuki Hanae dans l’anime Dandadan. Ce sont deux seiyū très compétents, Shion ayant eu des rôles dans Zom 100, Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury, Mushoku Tensei ou encore Lycoris Recoil, tandis que la voix Natsuki est désormais très familière, puisqu’il incarne Tanjiro dans l’anime Demon Slayer.

Science SARU

Étant donné toute la hype autour de Dandadan, avoir de tels seiyū pour les rôles principaux semble être de bon augure pour le lancement de l’anime. Une foule de personnages ont des rôles secondaires, des autres étudiants aux membres de la famille. Jusqu’à présent, aucun de ces rôles n’a été attribué. Nous mettrons à jour dès que nous en saurons plus !

Où pouvez-vous regarder l’anime Dandadan ?

Dandadan sera bien évidemment diffusé en streaming sur Crunchyroll, mais aussi sur Netflix et ADN.

Nous vous tiendrons informés concernant la date exacte de sortie et le rythme de diffusion pour chaque plateforme dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Voici donc tout ce que nous savons pour le moment sur l’anime Dandadan. Et pour en apprendre davantage sur les autres titres les plus attendus cette année, découvrez notre top des animes à voir absolument en 2024, ou encore notre liste des animes de ce mois-ci.