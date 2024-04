La saison 7 de My Hero Academia sera-t-elle la dernière de l’anime ?

La saison 7 de My Hero Academia va commencer en mai : y en aura-t-il une après, ou s’agit-il du final de l’anime ?

La série animée My Hero Academia ne va pas tarder à faire son grand retour, et l’impatience des spectateurs ne fait que grandir. Considéré comme l’un des animes les plus attendus de 2024, le récit de Deku va rempiler pour une septième saison, qui promet son lot de surprises et de scènes épiques.

Et si la hype est aussi importante, c’est parce que cette adaptation du manga de Kohei Horikoshi a frappé fort dans le monde de l’animation japonaise, dès ses débuts. Au point même que le PDG de Toho considère que l’anime a ouvert la voie à Jujutsu Kaisen, figure iconique de la culture manga !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais l’anime ne se contente pas d’offrir des épisodes aux fans, puisqu’il compte aussi à son actif des films, dont le prochain, You’re Next, a trouvé sa place dans la chronologie de l’histoire. Quant à la saison 7, elle va plonger un peu plus en profondeur dans les combats opposant Deku et compagnie aux vilains All For One et Tomura Shigaraki, mais aussi la lutte des héros en quête de légitimité. S’agira-t-il de la dernière saison de My Hero Academia ?

La saison 7 de My Hero Academia sera-t-elle la saison finale de l’anime ?

La saison 7 de My Hero Academia ne sera pas la dernière. En effet, le manga n’est pas encore terminé : il y aura donc d’autres cycles de l’anime à venir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 7 de l’anime va adapter différents arcs avant de s’intéresser à la Bataille Finale. Avant le début du climax viendront donc les arcs de Star and Stripe (chapitres 329 – 334) et celui du Traître de Yuei (334 – 342). À ce stade, le nombre d’épisodes n’ayant pas encore été annoncé, il est difficile d’estimer quelles parties de la Bataille Finale seront incluses dans cette septième salve d’épisodes de l’anime.

Mais d’après la longueur de l’arc en question, qui n’est toujours pas achevé dans le manga, il est évident que la saison 7 ne pourra pas tout couvrir. C’est d’ailleurs ce que la bande-annonce a suggéré jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que la saison 7 ne soit pas la dernière ne signifie pas que l’anime a encore de nombreuses années devant lui : l’histoire de My Hero Academia a déjà amorcé le grand tournant vers son dénouement. Il est donc tout à fait possible que les spectateurs assistent à l’avant-dernière saison avant la fin, bien qu’il ne s’agisse ici que de suppositions.

Pour en avoir le cœur net, il faudra regarder les épisodes de la saison 7 de My Hero Academia, disponibles sur Crunchyroll dès le 4 mai 2024.