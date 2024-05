My Hero Academia : pourquoi l’Alter de Star and Stripe n’a pas complètement fonctionné sur Shigaraki ?

Star and Stripe a failli tuer Tomura Shigaraki avec son Alter dès le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia. Cependant, sa règle n’a pas été appliquée à Shigaraki, voici pourquoi.

La saison 7 de My Hero Academia a débuté en mai, étant sans aucun doute l’un des animes les plus attendus de ce printemps 2024. D’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs titres de cette année, la suite de l’œuvre de Kōhei Horikoshi a réussi à impressionner les fans et ce, dès le premier épisode.

La saison 7 a commencé fort avec l’épisode 1, présentant le combat très attendu entre Star and Stripe et Shigaraki. La N°1 des Héros Pros des États-Unis s’est révélée être une adversaire redoutable, submergeant Shigaraki à plusieurs reprises.

Cependant, lorsqu’elle a tenté de le tuer en lui imposant une règle avec son Alter, baptisé New Order, elle a découvert que la règle ne s’appliquait pas à Shigaraki. Grâce à cela, le vilain a survécu et est prêt à tout donner dans le prochain épisode de My Hero Academia.

Pourquoi l’Alter de Star and Stripe n’a-t-il pas complètement fonctionné sur Shigaraki ?

L’Alter de Star and Stripe n’a pas complètement fonctionné sur Shigaraki car elle a établi la règle pour Tomura Shigaraki alors que le personnage possède la conscience d’All For One en lui, ce qui signifie qu’il n’est pas entièrement Shigaraki.

Bones

Quand Star and Stripe a affronté Shigaraki, elle l’a rapidement dominé avec New Order. Après quelques mouvements intenses des deux côtés, l’héroïne américaine a coincé Shigaraki et lui a imposé une nouvelle règle, à savoir que si Tomura Shigaraki bouge, son cœur s’arrêtera.

Cependant, Shigaraki a survécu, choquant ainsi Star and Stripe. Dans son monologue intérieur, l’antagoniste a révélé qu’il n’était plus Tomura Shigaraki. Il n’était pas non plus All For One, ni Tenko Shimura. Ayant été interrompu avant qu’All For One ait eu le temps de fusionner avec Shigaraki, ce dernier ne sait donc pas vraiment qui il est pour l’instant.

Lorsque les deux se sont affrontés pour la première fois, Shigaraki ne disposait d’aucune information sur son Alter, ce qui le désavantageait. Cependant, cet incident lui a permis de mieux comprendre les subtilités de New Order ainsi que les limites de cet Alter qui semble surpuissant de prime abord.

Si Star and Stripe impose une règle à un être vivant qui a conscience d’être avec son New Order, l’individu affecté doit également avoir conscience de son identité et être “sur la même longueur d’onde”, ce qui n’est pas le cas pour Shigaraki en ce moment. Elle doit toucher quelqu’un et inclure son nom pour imposer une règle, donc si le nom est incorrect ou si la personne ne s’identifie pas à ce nom, New Order ne fonctionnera pas.

Shigaraki a survécu à la règle de l’Alter de Star and Stripe grâce à la présence d’All For One en lui. Cela pourrait bien être préjudiciable pour la N°1 des États-Unis, car cet évènement a donné au vilain de plus amples informations sur le fonctionnement de New Order.

