Les fans de My Hero Academia pensent que Shigaraki va revenir dans le chapitre 425

Tomura Shigaraki meurt à la fin de la Bataille Finale, mais les spoilers du chapitre 425 de My Hero Academia ont laissé les fans penser que le méchant pourrait être de retour.

My Hero Academia ne tue pas souvent ses personnages. Ainsi, les fans étaient confus lorsque Tomura Shigaraki a disparu à la fin de l’arc de la Bataille Finale. Certains le croyaient mort, tandis que d’autres espéraient qu’il était encore en vie.

Cependant, le chapitre 424 a dissipé cette confusion en confirmant le sort de Shigaraki. Le chapitre a révélé à travers Deku que le méchant est bel et bien mort, mais qu’il a trouvé la paix dans ses derniers moments. Cela marquait ainsi la fin de l’un des principaux antagonistes de l’œuvre.

Toutefois, les récents spoilers du chapitre 425 ont suscité de vives réactions de la part des fans, certains remettant alors en question le statut du personnage. Le nouveau chapitre montre une silhouette mystérieuse dans une ruelle déserte, avec de longs cheveux noirs en désordre et semblant submergé de larmes.

Le personnage inconnu semble être gravement blessé et porte des vêtements en lambeaux. Il se lève lentement et boite en avant, passant devant les bâtiments détruits en s’accrochant aux murs pour se soutenir. C’est plus qu’il n’en fallait pour certains fans, qui voient là un clin d’œil évident au défunt personnage.

“Svp faites que ce soit Tenko”

Le chapitre 425 ne fournit aucune information sur ce personnage, rendant les fans encore plus suspicieux. Certains sont convaincus qu’il s’agit forcément de Shigaraki et qu’il a d’une manière ou d’une autre survécu et s’est réveillé en tant que Tenko Shimura, qui n’est autre que le véritable nom du personnage.

C’est une théorie plausible car, à l’origine, Tenko avait les cheveux noirs, avant que son traumatisme et l’Alter d’All For One ne les blanchissent. Ses larmes incontrôlables et ce petit mais crucial détail sur sa main et ses chevilles tendent également vers cette possibilité.

Dans ses derniers moments, Shigaraki a été sauvé de sa haine par Deku et a accepté la mort en paix. Sa mort pèse lourdement sur le jeune héros qui considère cela comme son échec. C’est un thème récurrent pour Deku dans les chapitres épilogues. Il est donc possible que My Hero Academia ramène vraiment Shigaraki, offrant ainsi une fin plus positive et optimiste pour le manga.

C’est du moins ce que pensent les fans de My Hero Academia. Comme l’a dit un internaute sur X/Twitter : “Les cheveux coupés à la longueur qu’ils avaient lorsque Tenko était enfant avant d’être récupéré par AFO ; c’est lui, c’est littéralement lui !”

Un autre utilisateur a commenté, “C’est soit Tenko renaissant d’une manière ou d’une autre. Ou l’apparence est purement symbolique et c’est un nouveau personnage.”

Un troisième a ajouté, “C’est Tenko mais il ne se souvient pas de qui il est ni comment il est arrivé ici. Peut-être que quelqu’un à UA peut aider à ramener la mémoire de cet enfant.”

Reste à voir s’il s’agit véritablement du retour de Shigaraki, ou si ce sont simplement les fans qui ont encore du mal à accepter la disparition du personnage et qui espèrent le voir revenir. Pour le savoir, il faudra attendre les prochains chapitres de My Hero Academia.

