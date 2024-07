My Hero Academia : cette référence au passé de Shigaraki repérée dans le chapitre 427

Dans le chapitre 427 de My Hero Academia, les fans ont pu revoir un personnage rencontré par Shigaraki alors qu’il n’était encore qu’un enfant, montrant ainsi la part de responsabilité de chacun dans l’origine de l’antagoniste.

S’il y a bien une chose que My Hero Academia nous a apprise au fil des années, c’est que rien ni personne n’est ni tout blanc, ni tout noir. Les personnages du manga de Kōhei Horikoshi sont tout simplement humains, pouvant tout aussi bien être capable de faire le mal que le bien autour d’eux.

Nous avons ainsi pu en certains qui, à cause de leur passé traumatisant, ont lentement sombré pour devenir des super-vilains, tandis que d’autres citoyens, respectueux de prime abord, ont quant à eux montré qu’ils pouvaient faire des choses d’une cruauté sans nom.

C’est notamment l’un des points que soulève l’histoire de Tomura Shigaraki, l’un des antagonistes principaux de l’œuvre. De son vrai nom Tenko Shimura, le personnage a été maltraité par son père dans son enfance, sa vie devenant d’autant plus un enfer lorsque son Alter s’est éveillé, l’amenant à tuer accidentellement tous les membres de sa famille.

Complètement perdu et perturbé suite à ce tragique incident, le jeune garçon s’était alors enfui de chez lui, et alors qu’il avait désespérément besoin qu’on lui tende la main, personne n’a daigné aider cet enfant solitaire. Lorsqu’une femme un peu âgée s’est approché de lui pour lui demander si tout allait bien, elle a été immédiatement effrayée par son apparence, se détournant de lui en lui disant que “quelqu’un” allait sûrement lui venir en aide. Mais elle ne savait pas que cet enfant deviendrait un jour l’une des plus grandes menaces du pays.

Après la mort de Shigaraki et la fin de la guerre, la vieille dame est réapparue dans le chapitre 427 de My Hero Academia. En effet, parmi les citoyens qui sont interrogés sur le fameux super-vilain, on peut voir la retraitée déclarer ceci : “Vous savez, je me demande… si on n’aurait pas pu l’arrêter plus tôt…”.

MANGA Plus

Une phrase pour le moins ironique, quand on sait qu’elle-même aurait pu être celle qui aurait empêché Tenko de devenir Shigaraki si seulement elle l’avait aidé dans la rue lorsqu’il n’était encore qu’un enfant perdu. Toutefois, le fait qu’elle reconnaisse qu’ils auraient peut-être pu l’arrêter plus tôt laisse à penser qu’elle a potentiellement conscience de sa part de responsabilité dans cette histoire.

De leur côté, les fans n’ont pas manqué de souligner l’ironie de la situation, à l’instar de cet internaute sur Reddit qui a mis en lumière le retour de ce personnage en déclarant : « Quelqu’un d’autre a remarqué que ces deux femmes sont les mêmes ? Ironiquement, elle se demande s’il aurait pu être arrêté plus tôt alors qu’elle est l’une de celles qui ne l’ont pas aidé au départ. »

Un autre a ajouté : « L’effet papillon, on ne sait jamais quelles conséquences vos actions, ou leur absence, pourraient avoir même des années plus tard. Je me demande ce qu’elle dirait si elle savait que Shigaraki était autrefois un petit garçon qu’elle n’a pas aidé. »

« Je pense que c’est le but de la faire revenir, pour montrer que vous pouvez aussi faire partie du problème, etc. », a commenté un troisième, expliquant le rôle de la dame dans l’histoire.

Le passé de Shigaraki est certainement l’une des parties les plus déchirantes du récit. Le retour de la vieille dame rappelle ainsi aux lecteurs qu’il n’est pas né méchant, mais qu’il a été créé par la cruauté des gens et les manigances d’All For One.

Pour en savoir sur My Hero Academia, consultez la date de sortie et les spoilers du chapitre 428. Découvrez également quelle est cette référence à One Punch Man qui est passée inaperçue dans le chapitre 424, ou encore quelles sont les questions auxquelles le manga doit répondre avant sa fin.