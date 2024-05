My Hero Academia : l’Alter de Star and Stripe fait débat chez les fans

Star and Stripe a fait sa véritable introduction dans le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia, et ses pouvoirs ont suscité un débat chez les fans.

L’attente autour de la saison 7 de My Hero Academia était en grande partie due à l’envie de voir Star and Stripe en action. Numéro un des Héros Pros aux États-Unis, son arrivée avait été teasée à la fin de la saison 6, ayant été appelée pour aider à combattre Tomura Shigaraki.

Rêvant de suivre les pas de celui qui l’a sauvé quand elle était jeune, Star and Stripe n’a alors pas hésité à répondre à l’appel d’All Might, s’envolant donc pour le Japon avant que Shigaraki et All For One aient fini de se préparer. La super-héroïne américaine sera vite confrontée à cette dangereuse menace, puisqu’on peut voir l’affrontement entre Star and Stripe et Shigaraki débuter dès l’épisode 1 de la nouvelle saison.

Les deux se livrent donc un combat qui est d’ores et déjà impressionnant, mais les spectateurs de l’anime qui ne connaissent pas le manga s’interrogent sur l’Alter de cette nouvelle arrivante, baptisé New Order. Avec le pouvoir de manipuler la réalité à travers des ordres directs, les capacités de Star and Stripe font perdre toute notion d’équilibre.

“L’Alter de Star est absolument démesuré. Il est évident qu’elle serait puissante, elle est l’héroïne numéro un de son pays après tout, mais la manipulation de la réalité est un domaine de puissance complètement différent,” commente un utilisateur sur Reddit. “Un Alter qui altère la réalité semble bien trop puissant, nous avons évidemment eu des Alters qui s’en approchaient (Overhaul, Momo, etc. avec des capacités de création ayant tout de même des limites), mais juste une règle verbale, c’est fou,” ajoute un autre.

D’un autre côté, les fans du manga ont souligné que cette séquence était un peu ridicule, afin de gérer les attentes. “Quand les lecteurs du manga parlaient de la puissance démesurée de l’Alter de Star, ils ne plaisantaient pas. Mon dieu, pas étonnant qu’elle soit la numéro un en Amérique,” déclare un autre internaute.

Mais le véritable danger maintenant, c’est de savoir à quel point l’Alter sera puissant si Shigaraki parvient à le voler. Sans en dire trop sur la suite, vous avez peut-être deviné que c’est Deku qui sera celui qui mettra un terme à ce combat, ce qui place Star and Stripe dans une position délicate.

Seul l’avenir nous le dira ! Notre guide de My Hero Academia : You’re Next vous tiendra informé sur le prochain film de la franchise, au fur et à mesure que la saison 7 avance.