My Hero Academia Saison 7 Épisode 1 : date de sortie, images et intrigue

L’anime va enfin reprendre, pour le plus grand bonheur des fans de Deku, All Might et compagnie : on vous dit quand sortira le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia.

Pas de repos pour les héros ! À peine remis des épreuves qui ont frappé les rangs des justiciers au Japon dans la saison 6 de l’anime My Hero Academia, il va falloir remettre le costume pour se battre de nouveau contre les vilains, toujours aussi motivés pour causer chaos et destruction sur leur passage.

Nos jeunes apprentis héros sont de retour à Yuei pour préparer une contre-offensive contre All For One et ses sbires, aidés des professionnels et professeurs qui les ont formés. Mais ils auront également droit à une aide supplémentaire, venue tout droit des États-Unis ! Date et heure de sortie, premières images, intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait sur le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 4 mai 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur le site.

Images et Intrigue de l’épisode 1 de la saison 7 de My Hero Academia : à quoi faut-il s’attendre ?

C’est l’heure de casser du vilain ! Le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia reprendra là où la série s’était arrêtée dans la précédente saison, pour introduire l’héroïne Star and Stripe, la numéro 1 des États-Unis.

“La saison 7 de My Hero Academia DÉBUTE CE SAMEDI ! Shigaraki contre Star and Stripe !”

Le site officiel de l’anime présente l’épisode avec ce résumé : “Répondant à l’appel d’All Might, qu’elle considère comme son “mentor”, Star and Stripe, la meilleure héroïne des États-Unis, s’est envolée vers un Japon en proie au chaos. Sur son chemin, elle se heurte à Tomura Shigaraki, l’héritier d’All For One !“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On peut donc déjà s’attendre à une première confrontation entre la meilleure justicière des États-Unis et l’un des vilains les plus redoutables du Japon.

Mais la première partie de la saison 7 de My Hero Academia sera avant tout consacrée à l’arc du Traître du Yuei. En effet, en plein dans les préparatifs pour la Bataille Finale qui se profile à l’horizon, la classe de Seconde-A va découvrir que tout le monde n’est pas sur la même longueur d’ondes concernant le terrible All For One.