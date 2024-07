My Hero Academia Chapitre 429 : date de sortie et spoilers potentiels

Deku retrouve Ochaco en larmes : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 429 de My Hero Academia.

La fin de la guerre contre les vilains ne signifie pas forcément le retour au bonheur. Avant de retrouver la paix qui avait marqué le Japon avant les premières batailles dans My Hero Academia, il va falloir reconstruire. Les maisons et infrastructures, mais aussi la confiance en soi pour certains. Et le travail risque d’être particulièrement délicat pour Ochaco, qui est encore écrasée par la culpabilité après son combat contre Toga.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La jeune fille n’arrivait pas à participer à la joie collective du chapitre 428, et finissait par s’isoler sur la colline où elle avait déjà discuté avec Deku avant la bataille finale. Là, Ochaco s’est effondrée, sous les yeux de son ami qui venait vérifier son état. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 429 de My Hero Academia.

Quand sortira le chapitre 429 de My Hero Academia ?

Le chapitre 429 de My Hero Academia sortira le 28 juillet à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant au moins trois semaines.

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 429 de My Hero Academia

Le chapitre commencera très certainement là où le précédent s’était arrêté, pour révéler l’interaction entre Deku et Ochaco.

L’article continue après la publicité

kohei horikoshi/shueisha

De nombreuses théories circulent déjà en faveur d’une déclaration enflammée entre les deux jeunes gens, mais le moment ne s’y prête pas forcément : il faudra peut-être attendre encore un peu, voire plus loin dans le chapitre.

De plus, le manga approchant de son terme, il faudra encore dévoiler ce qui a pu arriver à d’autres héros pro et vilains, tout en continuant de montrer de quelle manière le Japon se remet de la crise.

En rapport: Le manga My Hero Academia prend une nouvelle pause après le chapitre 425

L’article continue après la publicité

Enfin, la question de l’Alter de Midoriya Izuku reste encore en suspens : le One For All semble avoir disparu pour de bon, ne laissant que des résidus, mais notre héros va malgré tout continuer ses études à UA. Comment le héros Deku va-t-il évoluer sans Alter ?

L’article continue après la publicité

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de My Hero Academia : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.