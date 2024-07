My Hero Academia Chapitre 428 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga My Hero Academia est en pause pour la dernière fois avant la fin : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 428.

Après une décennie de publication, My Hero Academia touche à sa fin. Le manga est en train de conclure son histoire dans un long épilogue, qui nous a jusqu’à présent permis d’avoir le fin mot quant à l’intrigue de personnages comme Shigaraki, Crématorium, Endeavor, Hawks ou encore Spinner.

Mais de nombreuses questions restent sans réponse : on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de Toga, ni si Deku récupérera son alter One For All, sans oublier le mystérieux personnage introduit dans le chapitre 425. Pourtant, avant d’obtenir des réponses, il faudra attendre encore un peu. Car la publication du manga bénéficie d’une ultime pause avant sa dernière ligne droite. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 428 de My Hero Academia.

Quand sortira le chapitre 428 de My Hero Academia ?

Le chapitre 428 de My Hero Academia sortira le 21 juillet 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant au moins trois semaines sur le site.

Spoilers potentiels du chapitre 428 de My Hero Academia

À en juger par la fin du chapitre 427, on peut dire sans trop de risque que le prochain se concentrera à nouveau sur les élèves de la classe A, qui sont désormais en première à UA.

kohei horikoshi/shueisha

Bakugo et Shoto terminaient le chapitre en se faisant poursuivre par une cohorte de fans en délire ayant intégré le lycée : les chouchous semblent donc déjà tout désignés pour la prochaine année scolaire.

Le chapitre 428 montrera certainement de quelle manière nos héros en herbe se débrouilleront avant le début de leur patrouille à l’échelle nationale. Il serait aussi intéressant d’avoir un aperçu de l’évolution de certains personnages, en particulier Ochako. La jeune fille est après tout la seule protagoniste dont l’arc narratif n’a pas encore obtenu de conclusion.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de My Hero Academia : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.