My Hero Academia Chapitre 426 : date de sortie et spoilers potentiels

C’est la rentrée des classes pour les jeunes héros, mais la suite va mettre du temps à sortir : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 426 de My Hero Academia.

Midoriya et ses camarades ont retrouvé leur salle de classe et leur professeur principal, et vont pouvoir reprendre un rythme de vie un peu plus normal. Mais plusieurs changements ont cependant eu lieu : Aoyama a décidé de quitter le lycée, pour être remplacé par Hitoshi alors que les élèves passent en première.

En plus de passer à l’étape supérieure, nos jeunes héros vont aussi devoir participer à la reconstruction du Japon après les combats. Ils devront ainsi sillonner le pays pour donner un coup de main et veiller à la sécurité des civils en renforçant les rangs des professionnels. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 426 de My Hero Academia.

Le chapitre 426 de My Hero Academia sortira le 30 juin 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera disponible gratuitement pendant au moins quatre semaines.

La pause de deux semaines dans la publication est inhabituelle et n’a pas encore été expliquée par l’éditeur ou l’auteur Kohei Horikoshi. Mais il est possible qu’elle soit le signe d’une fin plus qu’imminente pour le manga, nécessitant un peu plus de temps pour être mûrement réfléchie et présentée avec soin aux lecteurs.

Spoilers potentiels du chapitre 426 de My Hero Academia

Le chapitre 426 de My Hero Academia devrait dévoiler la suite de la reconstruction du Japon après les combats, et l’implication des élèves de UA dans les progrès, mais aussi continuer d’autres arcs narratifs de personnages.

kohei horikoshi/shueisha

Le directeur a en effet décidé d’impliquer davantage les élèves dans les projets de restauration, tout en s’assurant qu’ils veillent sur les citoyens alors que l’ordre a été mis à mal par la récente guerre contre All For One.

Le chapitre 425 se terminait sur Endeavor dans un fauteuil roulant et faisant face à une personne enfermée dans une machine, suggérant un blessé en soins intensifs ou un prisonnier à l’Alter restreint par sécurité. De nombreuses théories ont déjà fleuri sur Internet, et plusieurs fans ont supposé qu’il s’agissait de Toya, le frère de Shoto : il faudra donc attendre la sortie du chapitre 426 pour en découvrir davantage.

Enfin, le prochain chapitre devrait également en dévoiler un peu plus sur l’étrange silhouette qui apparaissait dans le précédent volet, et qui n’a pas encore été identifiée. S’agit-il d’un Shigaraki renaissant comme l’ont supposé les lecteurs, malgré le destin qui semblait scellé par les précédents événements ?

Les spoilers sont disponibles quelques jours avant la publication officielle des chapitres de My Hero Academia : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront partagées.