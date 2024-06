My Hero Academia Chapitre 425 : date de sortie et spoilers potentiels

L’épilogue de My Hero Academia a commencé : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 425 du manga.

L’arc de la bataille finale est enfin terminé dans My Hero Academia. L’auteur Kohei Horikoshi a en effet clos le chapitre 423 de son manga avec un ultime dialogue entre Deku et Tenko, alias Shigaraki Tomura. Héros et vilain se quittaient alors pour de bon, et la population japonaise pouvait enfin souffler après des conflits meurtriers.

Le chapitre 424 a permis de montrer l’après : la réaction des différentes nations face à la victoire des héros japonais, la rémission de Deku malgré l’apparente disparition de son Alter, ou encore la reconstruction du pays après les combats dévastateurs. Mais s’il est intitulé “Épilogue“, il n’est pas pour autant le dernier du manga et la suite ne va plus tarder. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 425 de My Hero Academia.

Le chapitre 425 de My Hero Academia sortira le 9 juin 2024 sur Manga Plus à 17h. Il sera ensuite en accès gratuit sur la plateforme pendant au moins trois semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 425 de My Hero Academia

Le chapitre 425 est le deuxième de la partie “Épilogue” de My Hero Academia : il a donc de nombreuses pistes à explorer, mais devrait essentiellement se concentrer sur la réunion des élèves de la classe de seconde-A après la victoire sur les vilains.

kohei horikoshi/shueisha/manga plus france

On devrait donc en apprendre davantage sur ce qui est arrivé à Ochaco et Shoko, qui avaient dû rester à l’écart lors de l’ultime affrontement. On les sait en vie grâce à une apparition en fin de chapitre 424, mais les détails se sont arrêtés là jusqu’à présent.

Le retour des jeunes gens à Yuei suggère également une rentrée des classes mouvementée : les cours pourront-ils reprendre là où ils s’étaient arrêtés ? Il faut aussi s’attendre à un nouveau look pour de nombreux personnages, comme pour Iida, mais surtout Midoriya Izuku et sa nouvelle coupe de cheveux – qui passe mal chez les fans.

En plus des élèves, on peut aussi espérer avoir des nouvelles du reste des héros du Japon, comme Hawks qui n’est pas encore apparu dans l’épilogue et dont le sort reste un mystère.

Les spoilers sortent quelques jours avant la publication officielle des chapitres de My Hero Academia : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.

