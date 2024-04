My Hero Academia : les spoilers du chapitre 421 confirment un détail tragique pour Deku

Les spoilers du chapitre 421 de My Hero Academia sont sortis, et ils confirment une suite difficile pour les aventures de Deku.

La guerre contre les vilains a atteint son apogée dans My Hero Academia, mais chaque nouveau chapitre semble sonner le glas pour le manga de Kōhei Horikoshi alors qu’il approche manifestement de sa conclusion. Les arcs des personnages principaux comme Bakugo, Ochako ou encore Shoto ayant trouvé une résolution, il ne reste plus que le combat final de Deku contre Shigaraki, alias All For One.

Car le vilain est bien de retour, s’appropriant contre toute attente le corps de son protégé. Et face à lui, le protagoniste est en piteux état. Ses bras ont beau être partiellement revenus grâce à la corne d’Eri, notre jeune héros est très affaibli… et il semble que ça aille plus loin, comme l’ont confirmé les spoilers du chapitre 421 de My Hero Academia.

En effet, grâce aux récentes fuites, on sait qu’Izuku n’a pas perdu que ses bras dans la bataille infernale face à Shigaraki : son Alter l’a également déserté, pour de bon. Dans sa tentative de détruire son ennemi de l’intérieur, le lycéen a en effet décidé de lui transférer le One For All d’un coup, pariant sur sa puissance trop difficile à assimiler.

En fin de compte, la stratégie n’aura eu pour seul effet que de lui faire gagner un peu de temps, tout en lui faisant perdre son meilleur atout pour vaincre l’ennemi. Tout n’est cependant pas perdu, car Aizawa et Present Mic débarqueront sur le champ de bataille en compagnie du reste de la classe 1-A. De plus, si Deku ne possède plus le OFA, il lui reste des réminiscences, un peu à l’image d’All Might au début de l’histoire.

Il ne faut pas non plus oublier que si le manga My Hero Academia peut se montrer dur avec ses personnages, l’auteur a toujours fait en sorte de promouvoir des valeurs comme l’espoir et le courage. Peut-être qu’avec une petite dose du fameux pouvoir de l’amitié, l’avenir de nos jeunes héros pourra s’illuminer de nouveau.

De son côté, l’anime va lui aussi bientôt reprendre avec la saison 7 de My Hero Academia : des épisodes spéciaux ont déjà été diffusés. Ce sera alors l’occasion de (re)découvrir le début de cette bataille intense, cette fois avec le travail du studio Bones. Mais les spectateurs auront aussi droit au film You’re next, qui a enfin révélé sa place dans la chronologie de l’histoire super-héroïque.

