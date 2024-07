My Hero Academia Chapitre 427 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga super-héroïque approche de sa fin : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 427 de My Hero Academia.

L’information redoutée est tombée : My Hero Academia n’en a plus que pour quelques chapitres avant sa fin définitive, dont la date de sortie a déjà été annoncée. Les lecteurs sont actuellement en plein épilogue de l’histoire inventée et dessinée par Kohei Horikoshi, et les différents arcs narratifs se concluent les uns après les autres.

Alors que le précédent chapitre se concentrait sur la fin émouvante de l’arc de la famille Todoroki, le prochain passera à autre chose. Et les possibilités sont nombreuses pour la suite de l’intrigue : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 427 de My Hero Academia.

Quand sort le chapitre 427 de My Hero Academia ?

Le chapitre 427 de My Hero Academia sortira le 7 juillet à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site pour trois semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 427 de My Hero Academia

Le chapitre 427 pourrait montrer davantage des élèves de UA, mais aussi le sort réservé à Spinner.

kohei horikoshi/shueisha

Le chapitre 426 a permis de conclure l’arc des Todoroki, mais le manga n’en a pas fini avec Shoto, qui continue sa scolarité dans le lycée super-héroïque. Les dernières cases du précédent volet nous apprenaient qu’il allait rejoindre ses camarades, que nous devrions donc bientôt retrouver.

Mais le manga doit aussi nous montrer ce qui arrive à ses ultimes vilains. Le chapitre 426 se terminait sur Spinner endormi dans une chambre d’hôpital alors qu’une porte se claquait. Reste à déterminer si la personne qui est entrée dans la pièce est un allié ou un ennemi. Le premier pourrait lui offrir une chance de réhabilitation, quand le deuxième serait plutôt envoyé pour l’éliminer. Or, nous n’avons pas encore eu de nouvelles de certains antagonistes, comme Toga.

Les spoilers de My Hero Academia sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.