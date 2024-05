My Hero Academia lâche un énorme indice sur la fin du manga

Le compte officiel de My Hero Academia sur Twitter vient d’annoncer le climax de la bataille finale, suggérant la fin prochaine du manga.

My Hero Academia avance lentement mais sûrement vers une conclusion qui promet déjà son lot d’émotions. C’est en 2022, avec le chapitre 343, que le manga de Kohei Horikoshi s’est lancé dans l’arc de la Bataille Finale censé conclure l’histoire.

Depuis, le récit de Midoriya Izuku et autres héros a beaucoup progressé. Les intrigues et les arcs se sont enchaînés, et les lecteurs ont pu en découvrir davantage sur les protagonistes. All Might, Bakugo, Uraraka, Shoto ou encore d’autres personnages secondaires ont tous eu droit à une conclusion de leur récit personnel.

Forcément, après toutes ces épreuves, les lecteurs peuvent commencer à s’interroger sur le moment où le manga aura droit à sa conclusion. L’auteur avait déjà affirmé dans une interview que My Hero Academia ne serait pas une histoire sans fin. Et il semble que ses propos soient justes, à en croire une récente publication sur le compte officiel du manga sur X/Twitter.

En effet, dans un message faisant la promotion du 24e numéro du Weekly Shonen Jump, le compte officiel a teasé : “La bataille finale atteint son climax !!“

On peut voir le Weekly Shonen Jump, et la dernière case du chapitre 422 de My Hero Academia, sorti le 12 mai 2024. Un chapitre qui pourrait ainsi être considéré comme l’avant-dernier avant la fin de l’arc de la Bataille Finale, dans le chapitre 423.

En prenant en compte le rythme du manga, dont les chapitres sortent presque chaque semaine, ou encore le nombre d’arcs de personnages qu’il faut encore explorer, on peut s’attendre à une fin définitive dans l’année, voire en 2025 au plus tard.

Le chapitre 422 de My Hero Academia, intitulé “Izuku Midoriya : l’envol” montrait le jeune héros du manga alors qu’il s’élançait vers son grand ennemi, soutenu et encouragé par ses camarades, ses proches et ses fans. Le climax étant confirmé officiellement, les lecteurs peuvent s’attendre à un ultime combat dans le prochain chapitre.

Du côté de l’anime, la saison 7 a débuté le 4 mai 2024 et ses épisodes continuent de sortir. On nous a déjà présenté Star and Stripe et son Alter très complexe, mais la série ne lui fait pas de cadeau et ne s’attarde pas sur son arc : car la production du studio Bones se prépare elle aussi à entrer dans la Bataille Finale.