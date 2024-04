Kaiju No. 8 : Le calendrier de sortie des épisodes

Kaiju No. 8 vient de faire ses débuts mais promet déjà de s’inscrire parmi les animes les plus importants du printemps 2024 : on vous dit tout sur le calendrier de sortie des épisodes de cette nouvelle série sensation.

L’anime Kaiju No. 8 a eu droit à des débuts fracassants : entre une campagne promotionnelle féroce de la part de Crunchyroll et une sortie programmée en direct dans de nombreux pays, la série a su attirer l’attention et générer un fort engouement.

L’adaptation du manga de Naoya Matsumoto a surtout pu compter sur le travail de Production I.G., studio d’animation dont la réputation n’est plus à faire, entre son travail sur Haikyu!! ou le plus sombre Psycho-Pass.

Fort de toutes ces qualités, l’anime a fait un démarrage réussi et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes de Kaiju No. 8.

Kaiju No. 8 : calendrier de sortie des épisodes de l’anime

Le premier épisode de Kaiju No. 8 était annoncé pour le 13 avril 2024 sur Crunchyroll. La série adoptera ensuite un rythme hebdomadaire : rendez-vous tous les samedi sur le site de streaming.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Kaiju No. 8 :

Épisode 1 : 13 avril 2024

Épisode 2 : 20 avril 2024

Épisode 3 : 27 avril 2024

Épisode 4 : 4 mai 2024

Épisode 5 : 11 mai 2024

Épisode 6 : 18 mai 2024

Épisode 7 : 25 mai 2024

Épisode 8 : 1 juin 2024

Épisode 9 : 8 juin 2024

Épisode 10 : 15 juin 2024

Épisode 11 : 22 juin 2024

Épisode 12 : 29 juin 2024

Pour ce qui est de l’heure de sortie, Kaiju No. 8 bénéficiera d’un traitement tout particulier. En effet, Crunchyroll diffusera les épisodes sous-titrés en direct, soit en même temps que le Japon. Mais pour ceux qui manqueraient leur sortie, pas de panique : ils seront ensuite disponibles en streaming sur le site à partir de 17h30.

