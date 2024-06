Kaiju No. 8 Épisode 10 : date de sortie, premières images et spoilers

Le combat continue entre le commandant adjoint Hoshina et le Kaiju No. 10 : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 10 de Kaiju No. 8.

La base de la 3e unité des Forces de Défense fait l’objet d’une attaque aérienne, mais ne compte pas se laisser faire : d’abord pris au dépourvu, ses membres ont su tenir jusqu’à être rejoints par des renforts. L’absence de la commandante Ashiro pourrait même ne pas se faire ressentir, alors que les soldats s’en tirent plutôt bien face aux terribles monstres de type ptérosaure, qui ont pourtant réussi à se coordonner.

Sauf qu’avec ces créatures de type honju se trouve un méga-kaiju qui donne du fil à retordre au commandant adjoint Hoshina. Alors qu’on le croyait vaincu, l’adversaire a évolué, gagnant en taille et en puissance. Les Forces de Défense vont-elles réussir à le vaincre ? Kafka pourra-t-il éviter de se transformer en présence de ses camarades ? Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 10 de Kaiju No. 8.

Quand sortira l’épisode 10 de Kaiju No. 8 ?

L’épisode 10 de Kaiju No. 8 sortira le samedi 15 juin 2024 à 16h sur Crunchyroll.

Il sera d’abord diffusé en direct à 16h, avant d’être disponible à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sortira à partir de 17h le même jour.

Images et spoilers de l’épisode 10 de Kaiju No. 8

L’épisode 10 de Kaiju No. 8 montrera la suite du combat entre le commandant adjoint Hoshina et le Kaiju No. 10, devenu gigantesque.

NAOYA MATSUMOTO/SHUEISHA/CRUNCHYROLL

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Les nouvelles recrues mettent à profit leurs compétences acquises lors de l’entraînement pour contenir tant bien que mal les monstres de type ptérosaure, tandis que les attaques du “Kaiju N°10” géant deviennent de plus en plus intenses ! Malgré les changements de l’ennemi, Hoshina continue à attaquer de manière précise et ininterrompue, mais il atteint finalement ses limites. C’est alors que les mots de Mina, qui avait reconnu ses talents à l’épée et lui avait confié sa protection, lui viennent à l’esprit.“

En effet, Hoshina aura beau faire de son mieux face au méga-kaiju, il finira blessé. Les spectateurs découvriront alors un pan de son passé : héritier d’un clan d’exterminateurs de kaiju, le jeune Sôshirô a toujours dû lutter face à la désillusion de sa famille ou au comportement rabaissant des Forces de Défense, tous considérant qu’un talent à la lame ne suffit pas face aux monstres. Un avis que Mina ne partage en aucun cas : la jeune femme est puissante face aux créatures gigantesques, mais affirme avoir besoin de la force et de la précision de Hoshina pour l’aider contre les plus petits.

Le commandant adjoint réussira finalement à tenir jusqu’à l’arrivée de la commandante. Tous deux seront également aidés par Kikoru Shinomiya pour venir à bout du Kaiju No. 10. Mais l’ennemi aura encore un atout explosif dans sa manche, qui risque de forcer Kafka à révéler son secret pour le bien de ses camarades.

Pour ne rien rater de Kaiju No. 8, vous pouvez aussi consulter nos guides sur le matériel des Forces de Défense ou le vocabulaire des kaijus, ou encore voir quels monstres ou quels personnages ont été vus dans l’anime jusqu’à présent.