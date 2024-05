Kaiju No. 8 : yoju, honju, fortitude, explication du vocabulaire monstrueux de l’anime

Kaiju No. 8 est un des hits de la saison printemps des animes, mais son vocabulaire peut en perdre plus d’un chez les spectateurs : quelle différence y a-t-il entre un yoju, un honju et un méga-kaiju ? Comment est mesurée la fortitude des monstres ?

Kafka Hibino vient de débarquer sur les écrans des aficionados d’animes, dans l’une des séries les plus attendues de la saison du printemps 2024. Le héros de Kaiju No. 8 évolue dans un monde rempli de monstres, et est bien décidé à rejoindre les Forces de Défense pour dégommer de la bestiole. Problème : il est lui-même devenu une de ces bestioles, après avoir avalé sans le vouloir une mystérieuse créature. Il est même un kaiju hors norme, au point de décrocher un numéro : le 8.

Mais si l’anime prend le temps de présenter ses personnages et son intrigue, certains spectateurs pourraient se sentir un peu perdus au milieu de nombreux termes et données concernant les créatures. Qu’est-ce qui différencie un yoju d’un honju, comment une créature devient-elle un méga-kaiju, ou encore qu’est-ce que la fortitude qu’on attribue à chaque bête étrange ? On vous explique tout sur le vocabulaire monstrueux de Kaiju No. 8.

Sommaire

Qu’est-ce que la fortitude dans Kaiju No. 8 ?

La fortitude est une donnée permettant d’évaluer la puissance dévastatrice d’un kaiju. Elle n’est en rien liée à la taille de l’animal, mais correspond davantage à son degré de dangerosité.

Production I.G

L’emploi du mot “fortitude” n’est pas anodin, rappelant la mesure prise pour les tremblements de terre. Car le kaiju au cinéma et plus généralement dans la culture est justement ce qui se rapproche le plus d’une catastrophe naturelle : peu concerné par la question humaine, même lorsque c’est l’homme qui est responsable de son éveil – Godzilla et le nucléaire, par exemple -, il se contente de surgir et de détruire tout sur son passage sans faire de distinction, telle une force de la nature qu’on ne peut éviter.

Mais comme avec les séismes et tsunamis, les humains se sont adaptés, cette fois en constituant des équipes de combattants sous le nom de Forces de Défense.

Quelle est la différence entre honju et yoju dans Kaiju No. 8 ?

Il existe une grande variété de kaijus, mais la plupart se retrouvent dans deux catégories : les honju et les yoju.

Production I.G

Les honju sont les monstres principaux lors d’une attaque. Ils sont généralement solitaires : on ne trouve que rarement des groupes de honju, et ils se distinguent souvent par leur taille importante ou leur dangerosité.

Les yoju sont des “créatures annexes”. Moins imposants, ils accompagnent généralement les honju. Ils peuvent tout aussi bien être des honju qui n’ont pas fini d’évoluer, ou encore des parasites accrochés au kaiju principal. Il peut aussi s’agir simplement de créatures opportunistes profitant du sillage du honju pour sortir à leur tour de terre. Enfin, les kaiju peuvent eux-mêmes produire les yoju. Autrement dit, il existe de nombreuses créatures qui accompagnent les monstres les plus dangereux.

Méga-kaiju et kaiju numérotés : explication de la classification des monstres les plus dangereux

Les honju et yoju sont déjà redoutables en soi, mais il arrive que des spécimens bien plus dangereux surgissent des profondeurs : les méga-kaiju ou pire, les kaiju numérotés.

Production I.G

C’est dans ces moments-là que l’évaluation de la fortitude prend tout son sens. Car quand un kaiju atteint une fortitude supérieure à 8, il est aussitôt considéré comme un “méga-kaiju”. Ces créatures représentent un défi très particulier, et ne peuvent être défaites que par des combattants puissants et surentraînés, à l’image de la commandante Mina Ashiro ou de son commandant adjoint Sôshirô Hoshina.

Mais cela peut aller plus loin. En effet, un dernier rang existe pour désigner les monstres les plus coriaces : celui des kaijus numérotés. Ces derniers sont des sales bêtes qui ont soit dépassé une fortitude de niveau 9, soit qui ont représenté un véritable défi pour les Forces de Défense.

Cette dernière classification est récente dans Kaiju No. 8, ce qui explique que les numéros n’en soient qu’au 8 lorsque Kafka est repéré avec sa première transformation. Mais elle permet aussi de montrer à quel point le héros est puissant dans sa forme monstrueuse.

