Kaiju No. 8 Épisode 11 : date de sortie, premières images et spoilers

La double identité de Kafka a été révélée : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 11 de Kaiju No. 8.

L’anime Kaiju No. 8 approche toujours un peu plus de sa conclusion, et les choses gagnent chaque fois davantage en intensité. Face à l’attaque aérienne de la base de Tachikawa, la 3e unité s’est battue de toutes ses forces, mais ça n’a pas suffi : l’ennemi avait encore un moyen de tout faire sauter avec une bombe composée de plusieurs créatures.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Conscient d’être le seul à pouvoir sauver ses camarades, Kafka a alors décidé de se transformer sous les yeux des Forces de Défense. Le héros n’a cependant pas reçu les acclamations méritées : étant un kaiju, il s’est fait arrêter. Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 11 de Kaiju No. 8.

L’épisode 11 de Kaiju No. 8 sortira le 22 juin à 16h sur Crunchyroll.

Il sera d’abord disponible en direct, avant d’être diffusé à partir de 16h30 en version sous-titrée sur la plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En revanche, la version française ne sortira pas le même jour, rompant avec les habitudes qu’avait prises l’anime jusqu’ici. Il faudra donc attendre le 6 juillet 2024 pour retrouver l’épisode 11 de Kaiju No. 8 en VF.

Premières images et spoilers de l’épisode 11 de Kaiju No. 8

L’épisode 11 de Kaiju No. 8 déterminera quel avenir attend Kafka au sein des Forces de Défense après qu’il ait révélé être un kaiju. L’anime va ainsi entrer dans l’arc du “Kaiju N°8 sous les verrous“.

naoya matsumoto/shueisha/crunchryoll

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Kafka, dont la véritable identité de Kaiju n°8 a finalement été révélée et qui a été capturé, est transféré aux installations principales par ordre d’Isao Shinomiya, le directeur des Forces de Défense du Japon. Son rêve de rejoindre les rangs des Forces de Défense est anéanti et il est rongé par la culpabilité d’avoir trahi ses camarades. Alors que le transfert se déroule dans une atmosphère tendue, Mina, se retrouvant seule avec Kafka, brise soudainement le silence.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Souhaitant garder l’existence d’un kaiju numéroté dans leurs rangs, les Forces de Défense du Japon vont en effet décider d’enfermer le Kaiju N°8 à la base d’Ariake. Durant le transfert, Kafka découvrira cependant que personne dans la 3e unité ne lui en veut pour ses mensonges : il est toujours considéré comme un membre de l’équipe malgré ses transformations monstrueuses.

Mais l’esprit de camaraderie ne suffira pas à le protéger de sa prochaine épreuve. Car pour éviter d’être changé en arme numérotée par les Forces de Défense, il devra tout faire pour prouver qu’il est encore un humain. Heureusement pour lui, il pourra compter sur le soutien de Kikoru Shinomiya, qui plaidera sa cause auprès de son père Isao.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté de la base Tachikawa, le raid aérien aura des conséquences lourdes pour les soldats. La 3e unité ne pouvant plus assurer la formation des recrues, ces dernières seront réaffectées temporairement à d’autres équipes. Si certains éléments rechignent à quitter le groupe de la commandante Ashiro, Reno Ichikawa y verra une opportunité de continuer de s’améliorer, remontant sans le vouloir le moral des troupes.

Pour ne rien rater de Kaiju No. 8, vous pouvez aussi consulter le calendrier de sortie des épisodes, nos guides sur le matériel des Forces de Défense et le vocabulaire des kaijus, ou encore voir quels monstres ou quels personnages ont été vus dans l’anime jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité